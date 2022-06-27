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Motorista bate carro contra poste e deixa cidade sem energia no ES

Acidente aconteceu na Rodovia ES 080, na localidade de Jacutinga, em Água Doce do Norte. Carro ainda esbarrou em uma moto antes de sair da pista

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 11:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jun 2022 às 11:53
Poste caiu e ficou atravessado sobre rodovia em Água Doce
Poste caiu e ficou atravessado sobre rodovia em Água Doce Crédito: Divulgação/EDP
Um acidente de trânsito deixou o município de Água Doce do Norte sem energia elétrica na noite de sábado (25). Segundo informações da Polícia Militar, um carro bateu em um poste que fica às margens da rodovia ES 080, na localidade de Jacutinga. O poste de energia, que sustenta a fiação de toda a parte urbana da cidade, ficou atravessado sobre a pista.
Antes do carro sair da estrada, ele ainda esbarrou em uma motocicleta. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas pela PM. O motorista do veículo foi socorrido por pessoas na região e não precisou dar entrada em um hospital. Já o condutor da moto foi levado por um morador para o Pronto Socorro de Barra de São Francisco, município vizinho.
A PM informou que a luz voltou por volta das 22h. Segundo a EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia na cidade, parte do município ficou sem energia devido ao acidente. A ocorrência foi iniciada por volta das 18h30 e equipes técnicas foram imediatamente para o local para realizar o reparo da rede atingida.
A empresa diz que às 19h10, 90% dos clientes afetados tiveram o fornecimento de energia restabelecido e, às 20h40, o serviço foi concluído e a energia restabelecida para 100% dos clientes.

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