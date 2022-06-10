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Norte do ES

Linhares registra duas mortes em graves acidentes na noite desta quinta (9)

Um dos acidentes ocorreu na BR 101, já perto de Sooretama e uma pessoa que estava no banco do carona de um dos caminhões envolvidos morreu; segundo óbito ocorreu o interior, em uma batida entre uma Hilux e uma Honda CG Fan

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 08:32

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 jun 2022 às 08:32
Ainda às margens da BR 101, na manhã desta sexta (10), caminhão baú teve frente bastante destruída. Vítima estava em outro veículo, que já foi retirado do local
Caminhão baú teve a frente bastante destruída. Vítima estava em outro veículo, que já foi retirado do local do acidente Crédito: Heber Thomaz
Um homem de 54 anos morreu em um grave acidente que aconteceu na noite de quinta-feira, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois caminhões bateram de frente. A vítima era carona de um dos veículos, que seguia no sentido Vitória.
A colisão aconteceu por volta de 23h40, na altura do km 133 da via, já próximo de Sooretama. A pista ficou interditada por aproximadamente quatro horas. Apenas por volta das 3h30 que o trânsito foi novamente liberado, informou a Polícia Rodoviária Federal.
No caminhão baú, que trafegava em direção à Bahia, o motorista escapou sem ferimentos. Já no outro veículo, estavam três pessoas, sendo que o motorista e outro ocupante ficaram gravemente feridos. Ambos foram levados para um hospital de Linhares. A vítima estava também no banco de passageiro, como um carona, e não resistiu ao impacto.

MORTE NA ZONA RURAL

Na localidade de Chapadão da Palminha, na zona rural de Linhares, um motociclista morreu em outro acidente. Ele foi identificado como Braz Nazareno. De acordo com a Polícia Militar, houve uma batida frontal entre uma caminhonete Toyota Hilux e uma moto Honda CG Fan.
Testemunhas no local relataram para os policiais que o motociclista foi arrastado por aproximadamente 600 metros pela caminhonete e o condutor  do veículo fugiu do local sem prestar socorro.
Durante a ocorrência, a PM recebeu a informação de que o motorista teria ido para casa. A polícia encontrou o homem no local e verificou que ele tinha sinais de embriaguez. Ele fez o teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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