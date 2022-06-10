Linhares registra duas mortes em graves acidentes na noite desta quinta (9)

Um homem de 54 anos morreu em um grave acidente que aconteceu na noite de quinta-feira, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois caminhões bateram de frente. A vítima era carona de um dos veículos, que seguia no sentido Vitória.
A colisão aconteceu por volta de 23h40, na altura do km 133 da via, já próximo de Sooretama. A pista ficou interditada por aproximadamente quatro horas. Apenas por volta das 3h30 que o trânsito foi novamente liberado, informou a Polícia Rodoviária Federal.
No caminhão baú, que trafegava em direção à Bahia, o motorista escapou sem ferimentos. Já no outro veículo, estavam três pessoas, sendo que o motorista e outro ocupante ficaram gravemente feridos. Ambos foram levados para um hospital de Linhares. A vítima estava também no banco de passageiro, como um carona, e não resistiu ao impacto.
MORTE NA ZONA RURAL
Na localidade de Chapadão da Palminha, na zona rural de Linhares, um motociclista morreu em outro acidente. Ele foi identificado como Braz Nazareno. De acordo com a Polícia Militar, houve uma batida frontal entre uma caminhonete Toyota Hilux e uma moto Honda CG Fan.
Testemunhas no local relataram para os policiais que o motociclista foi arrastado por aproximadamente 600 metros pela caminhonete e o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro.
Durante a ocorrência, a PM recebeu a informação de que o motorista teria ido para casa. A polícia encontrou o homem no local e verificou que ele tinha sinais de embriaguez. Ele fez o teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte