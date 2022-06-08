Voluntários encontram potra abandonada e realizam resgate em Linhares

Um filhote de égua, uma potra, foi encontrado em estado debilitado de saúde na manhã de terça-feira (7) às margens de uma lagoa no bairro Jardim Laguna, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O animal estava desidratado, tinha uma infecção no olho e apresentava também uma lesão na perna posterior direita. Após receber os primeiros atendimentos, foi levada para na Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) para receber os cuidados e medicamentos. Nesta quinta-feira (9), a potra não resistiu e faleceu.

Voluntário do grupo Mãos que Ajudam Patas (MAP), que atua pela causa animal, o empresário Vinícius Cipriano disse que uma moradora do bairro compartilhou em um grupo de WhatsApp a informação de que o filhote estaria já há três dias no local e em más condições de saúde. O grupo foi até o local e pediu que a Prefeitura de Linhares fosse acionada.

“Nós passamos o tempo lá alimentando a égua e dando água para ela. Demos acolhimento ao animal, afastamos as moscas que estavam sobre ela. Foi bem rápido, à tarde a Secretaria de Meio Ambiente fez o resgate”, disse Cipriano.

A remoção foi feita pela Secretaria de Meio Ambiente de Linhares durante a tarde do mesmo dia. A médica veterinária do Departamento Municipal de Bem-Estar Animal, Renata Rangel Rosa, atuou no atendimento.

Égua recebendo cuidado de grupo voluntário em Linhares Crédito: Vinícius Cipriano

“O animal foi encontrado desidratado, com uma infecção no olho direito e uma lesão no membro posterior direito. Encaminharemos imediatamente para a UVZ, onde será examinado e receberá todos os cuidados e medicamentos necessários. Assim que estiver recuperada, ela estará disponível para adoção”, informou a médica.

A reportagem procurou a Prefeitura de Linhares para questionar se o proprietário do animal foi identificado. Em nota, a administração respondeu que ele prestou esclarecimentos.

"A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) da secretaria municipal de Saúde informa que o proprietário do animal foi identificado e convocado a comparecer na sede da UVZ, onde prestou esclarecimentos sobre o estado de saúde do animal. Ele realizou a doação voluntária da potra, que encontra-se em recuperação no órgão e quando receber alta estará disponível para a adoção", concluiu.

No entanto, diante do quadro de saúde, o animal não resistiu e faleceu na quinta-feira (9), de acordo com a apuração da repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte.