“Foi um filme de terror", diz homem atacado por pitbull em Linhares

Homem e cachorro são atacados por pitbull em Linhares Crédito: Juliano Gomes | Montagem A Gazeta

"Foi um desespero. Um filme de terror. Porque é rotineiro eu estar passeando ali com a minha filha de 4 anos e como o meu cachorro, que é filhote. Então foi uma cena de desespero total. [...] Na minha cabeça, vinha a minha filha. Já pensou se eu estivesse com a minha filha ali naquele momento? Isso tudo passava na minha cabeça em frações de segundos" X. - Homem de 33 anos (pediu para não ser identificado)

Segundo o homem, ele caminhava na rua com o cachorro dele quando o pitbull rompeu uma tela de proteção — que cerca a casa do responsável pelo animal — e o atacou. Em entrevista à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, a vítima contou que tinha um treinamento de defesa pessoal — que fez pensando na proteção da filha — e usou as táticas que aprendeu para se proteger do animal.

“Entrei em luta corporal com o cachorro, como se fosse uma pessoa. Nesse desespero, eu comecei a atacar o cachorro com socos para ele desvencilhar do meu cachorro. Ele largou meu cachorro e mordeu a minha perna na coxa. Aí o desespero foi maior, porque pitbull quando morde, não solta”, relatou o homem, que pediu para não ser identificado.

Vítima teve mão lesionada durante ato de defesa contra pitbull Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo o homem atacado, ele estava caído no chão quando o responsável pelo animal foi ao local buscar o pitbull. “O dono do pitbull veio me agredir verbalmente, dizendo que eu estava errado, sendo que eu estava com o meu cachorro na guia e em via pública. Eu espero que não aconteça outra pessoa. Imagina se fosse um idoso ou uma criança? O que eu quero é que não aconteça pior do que aconteceu comigo”, disse.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA ATAQUE

O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional em Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a vítima realizou exame de corpo de delito, que vai apontar a gravidade das feridas.

“Se for comprovado que o dono do animal agiu com negligência, ele vai ser indiciado pela prática do crime de lesão corporal. Quem quer ter um animal como esse deve guardar, para que ele não ataque ninguém, não cause nenhum dano físico”, disse o delegado.

A pena para esse tipo de crime, segundo o delegado, vai de três meses de detenção em caso mais leve, a 8 anos de reclusão, em situação mais grave. Fabrício Lucindo destacou que há outras denúncias envolvendo o mesmo animal na Vigilância Sanitária de Linhares.