Gata é resgatada após ficar dois dias presa em telhado em Fundão

Após ficar dois dias presa em um telhado a uma altura de 16 metros, uma gatinha foi resgatada na manhã desta terça-feira (7) em Fundão . Com apenas um ano de idade, a Juliene — ou Juju para os mais íntimos — subiu na casa vizinha e só conseguiu sair de lá com a ajuda da Defesa Civil do município.

Gerente da corporação, Valfran de Oliveira Nunes contou que o resgate aconteceu por volta das 10h no bairro Oséias. Segundo ele, o trabalho foi "dificílimo" e durou 40 minutos. Apesar da dificuldade, o serviço foi concluído com sucesso e a gatinha estava bem, somente um pouco brava e assustada.

"A gata estava lá há dois dias e, por incrível que pareça, não conseguimos entender como ela foi parar em cima desse telhado. Era muito alto!" Valfran de Oliveira Nunes - Gerente da Defesa Civil de Fundão

O resgate foi feito pelo agente Fábio Correia, com o uso de uma escada de cerca de 12 metros e equipamentos de segurança. "O telhado possui várias angulações e a equipe foi subindo cada patamar pela parte lateral até alcançar o mais alto, onde a gata estava", explicou Valfran.

No final, a gatinha de pelagem preta e branca, finalmente, voltou para os braços da dona — Thaís Braga Sagrillo, de 17 anos. Em um vídeo divulgado pela Prefeitura de Fundão , a adolescente brinca que a Juju é "terrível", mas confessa, claro, que está feliz de tê-la sã e salva.

À esquerda, a gata no telhado da casa vizinha, em Fundão; à esquerda, ela junto da dona Thais Braga Sagrillo Crédito: Divulgação Defesa Civil | Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

Mãe da jovem, Liliane Aparecida Braga contou que viu que a gata estava no telhado quando voltou com a filha para a casa. "Quando a gata ouviu a voz da Thais, ela começou a miar. Minha filha ficou desesperada e eu tentei acalmá-la dizendo que a gata ia descer, mas ela continuava lá nesta manhã", disse.

"Não temos ideia de como a gata foi parar lá. Agora, ela está dormindo na cama da minha filha, que por sua vez, está aliviada" Liliane aparecida Braga - Mãe da dona da gata

De acordo com a mãe, a adolescente tem outros quatro gatos, sendo que a Juju é a mais nova deles. "Tivemos que chamar a Defesa Civil e graças a Deus que o resgate deu certo, senão a minha filha ia ficar mais uma noite sem dormir. Elas são muito apegadas", explicou Liliane.

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