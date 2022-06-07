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Altura de 16 metros

Gata é resgatada após ficar dois dias presa em telhado em Fundão

Defesa Civil realizou o resgate na manhã desta terça-feira (7), no bairro Oséias; felino é a pequena Juju, de apenas um ano, que pertence a uma família da região

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 17:06

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 jun 2022 às 17:06
Após ficar dois dias presa em um telhado a uma altura de 16 metros, uma gatinha foi resgatada na manhã desta terça-feira (7) em Fundão. Com apenas um ano de idade, a Juliene — ou Juju para os mais íntimos — subiu na casa vizinha e só conseguiu sair de lá com a ajuda da Defesa Civil do município.
Gerente da corporação, Valfran de Oliveira Nunes contou que o resgate aconteceu por volta das 10h no bairro Oséias. Segundo ele, o trabalho foi "dificílimo" e durou 40 minutos. Apesar da dificuldade, o serviço foi concluído com sucesso e a gatinha estava bem, somente um pouco brava e assustada.
"A gata estava lá há dois dias e, por incrível que pareça, não conseguimos entender como ela foi parar em cima desse telhado. Era muito alto!"
Valfran de Oliveira Nunes - Gerente da Defesa Civil de Fundão
O resgate foi feito pelo agente Fábio Correia, com o uso de uma escada de cerca de 12 metros e equipamentos de segurança. "O telhado possui várias angulações e a equipe foi subindo cada patamar pela parte lateral até alcançar o mais alto, onde a gata estava", explicou Valfran.
No final, a gatinha de pelagem preta e branca, finalmente, voltou para os braços da dona — Thaís Braga Sagrillo, de 17 anos. Em um vídeo divulgado pela Prefeitura de Fundão, a adolescente brinca que a Juju é "terrível", mas confessa, claro, que está feliz de tê-la sã e salva.
À esquerda, a gata no telhado da casa vizinha, em Fundão; à esquerda, ela junto da dona Thais Braga Sagrillo
À esquerda, a gata no telhado da casa vizinha, em Fundão; à esquerda, ela junto da dona Thais Braga Sagrillo Crédito: Divulgação Defesa Civil | Acervo pessoal | Montagem A Gazeta
Mãe da jovem, Liliane Aparecida Braga contou que viu que a gata estava no telhado quando voltou com a filha para a casa. "Quando a gata ouviu a voz da Thais, ela começou a miar. Minha filha ficou desesperada e eu tentei acalmá-la dizendo que a gata ia descer, mas ela continuava lá nesta manhã", disse.
"Não temos ideia de como a gata foi parar lá. Agora, ela está dormindo na cama da minha filha, que por sua vez, está aliviada"
Liliane aparecida Braga - Mãe da dona da gata
De acordo com a mãe, a adolescente tem outros quatro gatos, sendo que a Juju é a mais nova deles. "Tivemos que chamar a Defesa Civil e graças a Deus que o resgate deu certo, senão a minha filha ia ficar mais uma noite sem dormir. Elas são muito apegadas", explicou Liliane.

PRECISA SOLICITAR UM RESGATE?

De acordo com o gerente Valfran, a Defesa Civil de Fundão realiza esse tipo de resgate sempre que necessário e presta apoio a uma associação local. Quem precisar de algum resgate do gênero pode acionar a corporação por meio do telefone (27) 9 9855-5284, que funciona 24 horas por dia.

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