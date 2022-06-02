Após meses longe do dono, cachorro ganha passagem e volta para o ES

Quem tem cachorro sabe: basta ficar um pouquinho fora de casa para, na volta, ser recebido com plena felicidade, representada por um rabinho que balança freneticamente. Imagina, então, a alegria de um bichinho que só reencontrou o dono após mais de dois meses separados — e cujo destino era bastante incerto.

Desempregado, o capixaba Claudeir Costa dos Santos se mudou para o Paraná em fevereiro deste ano, buscando dar uma melhor condição financeira à família. Junto dele, foi o melhor amigo: o vira-lata Thor. No entanto, a proposta de emprego oferecida não se concretizou e a situação ficou insustentável.

O capixaba Claudeir Costa dos Santos, de 40 anos, ao lado do cachorro Thor, de seis anos Crédito: Acervo pessoal

"Como eu estava na casa dos outros e não consegui trabalhar, decidi voltar para Vitória . A minha passagem foi o Centro Pop que comprou. Já a do Thor eu precisei pedir ajuda na rua, para as pessoas. Consegui juntar os R$ 170 e comprei a passagem, que iria até a cidade de São Paulo ", contou Claudeir.

Entretanto, no dia 16 de março, o cão foi impedido de embarcar no ônibus. "Na hora, só me falaram que a caixa de transporte era muito grande. Só que não me falaram nada quando fiz a compra, sendo que o Thor estava comigo e o vendedor viu qual era o tamanho do meu cachorro", reclamou.

"Quando o ônibus partiu, ele saiu correndo atrás. Foi muito triste! Embarquei com o coração apertado, sem uma solução" Claudeir Costa dos Santos - Motorista desempregado e dono do Thor

Ainda dentro do coletivo, Claudeir pediu ajuda em uma página de classificados de Cascavel (PR) e postou fotos do melhor-amigo. Um radialista que o conhecia fez o intermédio com a advogada Evelyne Paludo, que é presidente e fundadora da ONG Sou Amigo , que realiza trabalhos de resgate e proteção animal.

Duas noites depois, o Thor foi encontrado embaixo de um caminhão, a cerca de duas quadras da rodoviária da cidade. "Como não temos canil, o Thor ficou em um hotel para pets, que ofereceu hospedagem gratuita por 44 dias. O restante do período, nós fizemos o pagamento", contou Evelyne.

Enquanto esteve longe do dono, Thor ficou em um hotel para pets em Cascavel, no Paraná Crédito: ONG Sou Amigo

Depois disso, a ONG juntou toda a documentação do animal e ingressou com um pedido liminar na Justiça. "Pedimos que o Claudeir voltasse para buscar o Thor e que a empresa fizesse o transporte dos dois até Vitória, já que por impedir o embarque para São Paulo, impossibilitou toda a viagem", explicou.

Segundo a advogada, a decisão deferiu o pedido em 30 de março. "No entanto, a viação Pluma questionou a decisão, entrou com embargo e tentou suspender a liminar. Porém, no último dia 26, o Tribunal de Justiça manteve o parecer e a empresa teve que apresentar o cronograma das viagens", disse.

O GRANDE REENCONTRO

Depois de mais de dois meses de angústia e espera, Claudeir embarcou de Vitória para Cascavel (PR) para reencontrar o melhor-amigo. No último domingo (29), por volta das 5h, Evelyne já aguardava a chegada dele. Quando o capixaba desceu os degraus do ônibus, bastou chamar por "filho" para Thor sair correndo.

"Quando eu sai, ele despencou atrás de mim. Foi uma 'choração' danada, uma 'lambeção' no rosto... foi muito bom. Foi maravilhoso!" Claudeir Costa dos Santos - Motorista desempregado e dono do Thor

Quem presenciou a cena, garantiu que foi emocionante. "Todo mundo que estava na rodoviária se emocionou. Era nítido o desespero do Thor ao encontrar o Claudeir. Eles estavam aguardando por esse reencontro. Esse momento fez todo o nosso trabalho valer a pena", comentou a advogada Evelyne.

Reencontro entre Thor e Claudeir Costa dos Santos aconteceu no último domingo (29), na Rodoviária de Cascavel Crédito: ONG Sou Amigo

Aliviado por estar vivendo de novo ao lado do cachorro, Claudeir admitiu que teve receio de nunca mais ver o Thor. "Fiquei com medo de alguém pegá-lo ou de ele ser atropelado", contou. Agora, depois dessa "aventura", eles esperam viver dias mais tranquilos, em que a separação não passe de apenas algumas horas.

O OUTRO LADO

Em nome da viação Pluma, a advogada Danielle Deda explicou que o embarque do Thor foi impedido — sob "direito legítimo" — devido ao peso dele. "A empresa transporta cachorros de até 10 kg, incluindo a caixa de transporte. No entanto, o Thor tinha 21 kg, considerando a caixa", disse.