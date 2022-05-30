Vídeo de cabra "esperando por ônibus" em abrigo na Serra vira sensação

O trabalhador brasileiro não tem um minuto de paz. Na manhã do último sábado (28), a designer de sobrancelha Hemilly Sara Dionízio Costa precisou esperar pelo ônibus em pé e no Sol... por causa de uma cabra. Isso mesmo: uma cabra que estava em cima do banco do abrigo, na Serra

Moradora do bairro Vista da Serra I, a jovem de 18 anos estava a caminho do outro trabalho — em uma empresa de proteção veicular — quando se deparou com a cena, no mínimo, inusitada. "Primeiro eu me assustei. Depois eu ri porque não tinha o que fazer. Ele ficou lá até o meu ônibus passar, uns 20 minutos depois", contou.

"Filmei de bobeira porque não acreditei que ia ter que ficar no Sol por causa desse bode. O ônibus até parou mais para frente por causa dele" Hemilly Sara Dionízio Costa - Designer de sombrancelha

Apesar da companhia inesperada no final de semana, ela disse que é comum ver animais soltos pela região. "Às vezes tem porco ou aparece um boi, do nada. Já vi vaca, cabrito...", lembrou. "Esse bode ficou tranquilo e o pessoal disse que ele ficou até a tarde. Parece até que ele é gente", comentou.

Sobre a repercussão do vídeo, Hemilly afirmou que não esperava. "Todos os meus amigos me marcaram ou me mandaram no privado. A família também ficou comentando. Ainda brinquei que se eu soubesse que esse vídeo ia viralizar tanto, tinha mostrado a minha cara para ficar famosa", brincou.

CABRA OU BODE?

Na internet, o vídeo circulou tratando o animal como bode. No entanto, a reportagem de A Gazeta consultou três especialistas, entre biólogos e veterinários, para confirmar a informação sobre o bicho. Sem unanimidade, dois deles apontaram que se trata, na verdade, de uma cabra. Entre as características apontadas por eles para cravarem que trata-se de uma fêmea está a cauda curta, o rosto "achatado" e a ausência de barbela (pelos embaixo do queixo).

VIU UM ANIMAL SOLTO NA RUA? SAIBA O QUE FAZER

Animais soltos podem ser perigosos e causar acidentes de trânsito. Por isso, a orientação é que as pessoas, ao flagrarem cenas como a da cabra, acionem o município. No caso da Serra, basta ligar para o telefone (27) 99923-4312, que atende diariamente, das 5h às 17h.