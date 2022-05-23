Cobra falsa-coral é achada no pátio da Prefeitura de Afonso Cláudio

Uma cobra similar à falsa-coral foi capturada no pátio da Prefeitura de Afonso Cláudio, no interior do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (23). Um vídeo mostra a serpente resgatada sendo devolvida à natureza. O animal silvestre é nativo da Mata Atlântica.
Segundo o comandante do Destacamento do Batalhão de Polícia Ambiental, o subtenente Ricardo Antônio de Freitas, a cobra-coral e a falsa-coral são extremamente parecidas e a distinção por leigos é quase impossível. "A melhor alternativa é, se caso um cidadão avistar serpentes com padrão coralino, considere como potencialmente perigosa, mantenha a devida distância e acione os órgãos competentes para devido recolhimento", alertou.
A serpente foi recolhida e levada para uma área próxima à região para ser solta no habitat natural.