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Cobra falsa-coral é achada no pátio da Prefeitura de Afonso Cláudio

Imagens mostram a serpente resgatada sendo devolvida à natureza nesta segunda-feira (23). Animal silvestre é nativo da Mata Atlântica

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 19:24

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

23 mai 2022 às 19:24
Uma cobra similar à falsa-coral foi capturada no pátio da Prefeitura de Afonso Cláudio, no interior do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (23). Um vídeo mostra a serpente resgatada sendo devolvida à natureza. O animal silvestre é nativo da Mata Atlântica.
Segundo o comandante do Destacamento do Batalhão de Polícia Ambiental, o subtenente Ricardo Antônio de Freitas, a cobra-coral e a falsa-coral são extremamente parecidas e a distinção por leigos é quase impossível. "A melhor alternativa é, se caso um cidadão avistar serpentes com padrão coralino, considere como potencialmente perigosa, mantenha a devida distância e acione os órgãos competentes para devido recolhimento", alertou. 
A serpente foi recolhida e levada para uma área próxima à região para ser solta no habitat natural.

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