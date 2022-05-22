Onça parda é encontrada por aluno em banheiro de escola em BH Crédito: Reprdodução/Twitter/Bombeiros MG

Uma onça parda foi encontrada dentro de uma escola da cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na manhã deste sábado (21). Ela invadiu o prédio e se escondeu no banheiro.

Um estudante de nove anos foi quem encontrou o animal. "Tremi igual vara verde", disse David Miguel em entrevista à TV Globo. Ele jogava futebol de salão quando foi ao banheiro e deu de cara com a onça. Ele se assustou e correu para chamar o pai.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros eram por volta das 10h55 quando receberam um chamado de "captura de animal silvestre", na escola de ensino fundamental CAIC, na avenida José Bernardo de Barros.

Captura de uma onça parda de grande porte que estava dentro de um banheiro/vestiário de uma escola do ensino fundamental em #NovaLima.#bombeirosmg confinaram o animal em segurança no cômodo até a chegada da polícia ambiental e de um veterinário, que a sedou.



Ninguém se feriu. pic.twitter.com/bzNME1YkSY — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) May 21, 2022

Policiais Militares foram chamados e pediram apoio dos bombeiros e órgãos responsáveis para a captura e destinação do animal. O animal foi confinado e retirado em segurança. Ninguém da escola ficou ferido.