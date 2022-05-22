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Onça parda é encontrada por aluno em banheiro de escola em BH

A onça entrou em uma escola de Nova Lima,  região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (21) e se escondeu em um banheiro

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 11:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2022 às 11:25
Onça parda é encontrada por aluno em banheiro de escola em BH
Onça parda é encontrada por aluno em banheiro de escola em BH Crédito: Reprdodução/Twitter/Bombeiros MG
Uma onça parda foi encontrada dentro de uma escola da cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na manhã deste sábado (21). Ela invadiu o prédio e se escondeu no banheiro.
Um estudante de nove anos foi quem encontrou o animal. "Tremi igual vara verde", disse David Miguel em entrevista à TV Globo. Ele jogava futebol de salão quando foi ao banheiro e deu de cara com a onça. Ele se assustou e correu para chamar o pai.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros eram por volta das 10h55 quando receberam um chamado de "captura de animal silvestre", na escola de ensino fundamental CAIC, na avenida José Bernardo de Barros.
Policiais Militares foram chamados e pediram apoio dos bombeiros e órgãos responsáveis para a captura e destinação do animal. O animal foi confinado e retirado em segurança. Ninguém da escola ficou ferido.
De acordo com os bombeiros a onça está aparentemente saudável e sem lesões.

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