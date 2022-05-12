Tamanduá mobiliza bombeiros em resgate inusitado em Colatina

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, foi acionada para um resgate inusitado nesta quinta-feira (12): um tamanduá-mirim escalou um poste, no bairro São Silvano, e foi parar no alto da estrutura, em meio a fios.
O trabalho dos militares demorou pouco mais de uma hora. O animal, por estar assustado, demonstrou agressividade durante o resgate, mas, no fim, tudo deu certo. O tamanduá foi retirado sem ferimentos da estrutura e depois solto numa área de mata.