Vídeo: idosa é atacada por cães enquanto andava na rua em Cariacica

Uma idosa de 69 anos foi atacada por dois cachorros enquanto andava na rua, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica

O caso aconteceu na manhã da última terça-feira (10). De acordo com familiares, que conversaram com a reportagem da TV Gazeta, além de bater a cabeça e o cotovelo no chão, a idosa foi mordida duas vezes. Em uma das pernas, ela sofreu um corte profundo, de aproximadamente 15 cm.

Maria da Penha Vieira e Vieira foi socorrida por parentes e levada para um hospital. Após passar por atendimento e levar pontos na perna, ela também recebeu a vacina antirrábica.

O ATAQUE

O ataque dos cães foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a idosa andando pouco antes da chegada dos cães. Segundo o genro dela, Alvimar Martins, a mulher estava voltando do supermercado.

Então, um dos cães correu na direção de Maria da Penha e a mordeu na perna. A idosa perdeu o equilíbrio e caiu no chão, chegando a atingir o outro cachorro, que chegou logo atrás do primeiro.

Idosa foi atacada por cães no meio da rua em Cariacica Crédito: Reprodução

Um homem que passava pelo local de carro parou o veículo para prestar socorro, assustando os cães, que se afastaram.

De acordo com Alvimar Martins, os cães pertencem aos vizinhos da família. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, segundo o genro. Nesta quinta (12), Maria da Penha foi até o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para fazer exames.

"Dói muito, lateja. É muita humilhação estar passando por isso tudo", disse Maria da Penha. A família teme, principalmente, pela cicatrização dos ferimentos, já que Maria da Penha é diabética, hipertensa e passa por um tratamento de câncer.

A TV Gazeta não conseguiu o contato dos donos dos cães até a publicação desta reportagem.