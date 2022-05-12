Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vários ferimentos

Vídeo: idosa é atacada por cães enquanto andava na rua em Cariacica

Entre outros ferimentos, a mulher de 69 anos teve um corte profundo na perna e precisou levar pontos. Família afirma que os cachorros pertencem a vizinhos

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 13:09

Publicado em 

12 mai 2022 às 13:09
Uma idosa de 69 anos foi atacada por dois cachorros enquanto andava na rua, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.
O caso aconteceu na manhã da última terça-feira (10). De acordo com familiares, que conversaram com a reportagem da TV Gazeta, além de bater a cabeça e o cotovelo no chão, a idosa foi mordida duas vezes. Em uma das pernas, ela sofreu um corte profundo, de aproximadamente 15 cm.
Maria da Penha Vieira e Vieira foi socorrida por parentes e levada para um hospital. Após passar por atendimento e levar pontos na perna, ela também recebeu a vacina antirrábica.

O ATAQUE

O ataque dos cães foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a idosa andando pouco antes da chegada dos cães. Segundo o genro dela, Alvimar Martins, a mulher estava voltando do supermercado.
Então, um dos cães correu na direção de Maria da Penha e a mordeu na perna. A idosa perdeu o equilíbrio e caiu no chão, chegando a atingir o outro cachorro, que chegou logo atrás do primeiro.
dosa foi atacada por cães no meio da rua em Cariacica
Idosa foi atacada por cães no meio da rua em Cariacica Crédito: Reprodução
Um homem que passava pelo local de carro parou o veículo para prestar socorro, assustando os cães, que se afastaram.
De acordo com Alvimar Martins, os cães pertencem aos vizinhos da família. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, segundo o genro. Nesta quinta (12), Maria da Penha foi até o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para fazer exames.
"Dói muito, lateja. É muita humilhação estar passando por isso tudo", disse Maria da Penha. A família teme, principalmente, pela cicatrização dos ferimentos, já que Maria da Penha é diabética, hipertensa e passa por um tratamento de câncer.
A TV Gazeta não conseguiu o contato dos donos dos cães até a publicação desta reportagem.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

Veja Também

Após ser jogado de ponte, cachorrinho é salvo por bombeiros em Guarapari

Briga de vizinhos por causa de cachorros termina em morte em Itaúnas

Bebê fica ferido ao ser atacado por cachorro em bar em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo
Imagem de destaque
Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados