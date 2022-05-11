Vídeo: cobra píton criada como jiboia é resgatada em casa em São Mateus

Uma cobra píton — espécie encontrada na Ásia e África, considerada invasora no Brasil — foi resgatada na tarde desta quarta-feira (11), dentro de uma residência no bairro Guriri, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar Ambiental , a serpente estava dentro de um viveiro e os donos da casa criavam o animal pensando se tratar de uma jiboia.

Segundo a corporação uma equipe foi acionada pelos moradores da casa para resgatar a cobra que eles achavam ser uma jiboia, animal silvestre que não pode ser criado em cativeiro. O capitão Fabrício Rocha, da PM Ambiental de São Mateus, explicou que, como a entrega foi voluntária, não houve autuação criminal.

“Esse animal, por ser exótico, não pode ser solto no nosso meio ambiente porque pode causar um desequilíbrio ecológico. Ele não tem predadores naturais. Por isso, a cobra será encaminhada para um destino adequado”, afirmou o capitão.

Ainda de acordo com o capitão da PM Ambiental, além de não terem predadores, as fêmeas píton podem se reproduzir por partenogênese — sozinhas, sem a necessidade de acasalar com um macho.