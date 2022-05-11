Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serpente asiática

Vídeo: cobra píton criada como jiboia é resgatada em casa em São Mateus

Animal foi resgatado na tarde desta quarta-feira (11), em Guriri. Espécie é a mesma de cobra que causou confusão no Distrito Federal, quando foi solta por engano

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 19:34

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 mai 2022 às 19:34
Uma cobra píton — espécie encontrada na Ásia e África, considerada invasora no Brasil — foi resgatada na tarde desta quarta-feira (11), dentro de uma residência no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a serpente estava dentro de um viveiro e os donos da casa criavam o animal pensando se tratar de uma jiboia. 
A espécie da serpente é a mesma da cobra que causou confusão no Distrito Federal, quando uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) local soltou uma píton em uma área de mata, após confundi-la com uma jiboia. Como a espécie não é nativa do Brasil, poderia causar desequilíbrio ambiental por não ter predadores naturais.
Segundo a corporação uma equipe foi acionada pelos moradores da casa para resgatar a cobra que eles achavam ser uma jiboia, animal silvestre que não pode ser criado em cativeiro. O capitão Fabrício Rocha, da PM Ambiental de São Mateus, explicou que, como a entrega foi voluntária, não houve autuação criminal.
“Esse animal, por ser exótico, não pode ser solto no nosso meio ambiente porque pode causar um desequilíbrio ecológico. Ele não tem predadores naturais. Por isso, a cobra será encaminhada para um destino adequado”, afirmou o capitão.
Ainda de acordo com o capitão da PM Ambiental, além de não terem predadores, as fêmeas píton podem se reproduzir por partenogênese — sozinhas, sem a necessidade de acasalar com um macho.
A cobra píton foi levada para a 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental e, posteriormente, será encaminhada para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), para ser destinada a um criadouro autorizado.

Veja Também

Cobra píton solta por engano é encontrada e recapturada pela polícia no DF

Gavião ameaçado de extinção é resgatado após bater em vidro em Vitória

Após ser jogado de ponte, cachorrinho é salvo por bombeiros em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo guriri São Mateus Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados