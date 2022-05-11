Vídeo: cobra píton criada como jiboia é resgatada em casa em São Mateus

Uma cobra píton — espécie encontrada na Ásia e África, considerada invasora no Brasil — foi resgatada na tarde desta quarta-feira (11), dentro de uma residência no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a serpente estava dentro de um viveiro e os donos da casa criavam o animal pensando se tratar de uma jiboia.
A espécie da serpente é a mesma da cobra que causou confusão no Distrito Federal, quando uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) local soltou uma píton em uma área de mata, após confundi-la com uma jiboia. Como a espécie não é nativa do Brasil, poderia causar desequilíbrio ambiental por não ter predadores naturais.
Segundo a corporação uma equipe foi acionada pelos moradores da casa para resgatar a cobra que eles achavam ser uma jiboia, animal silvestre que não pode ser criado em cativeiro. O capitão Fabrício Rocha, da PM Ambiental de São Mateus, explicou que, como a entrega foi voluntária, não houve autuação criminal.
“Esse animal, por ser exótico, não pode ser solto no nosso meio ambiente porque pode causar um desequilíbrio ecológico. Ele não tem predadores naturais. Por isso, a cobra será encaminhada para um destino adequado”, afirmou o capitão.
Ainda de acordo com o capitão da PM Ambiental, além de não terem predadores, as fêmeas píton podem se reproduzir por partenogênese — sozinhas, sem a necessidade de acasalar com um macho.
A cobra píton foi levada para a 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental e, posteriormente, será encaminhada para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), para ser destinada a um criadouro autorizado.