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Recapturada

Cobra píton solta por engano é encontrada e recapturada pela polícia no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou e capturou neste sábado (9) a cobra píton solta na noite da última quarta-feira (6) por engano

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 21:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2022 às 21:13
Polícia confunde cobra e solta píton que pode virar praga em mata no DF
Polícia confunde cobra e solta píton que pode virar praga em mata no DF Crédito: Divulgação I PMDF
A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou e capturou neste sábado (9) a cobra píton solta na noite da última quarta-feira (6) por engano. No dia, policiais do BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) se confundiram, acreditando que o animal capturado em um chamado de resgate se tratava de uma jiboia.
A cobra foi encontrada em uma área de proteção ambiental no Riacho Fundo. De acordo com a PM, o animal era procurado desde a madrugada da soltura.
Na manhã deste sábado (9), um ciclista avistou a píton, publicou a imagem em um grupo com outros praticantes de pedal e acionou a corporação. A píton foi capturada por volta de 14h40 e agora está na sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.
A píton asiática (Python bivittatus) é considerada uma espécie invasora no Brasil. Original da Ásia, ela tem também algumas ocorrências na África. Apesar das semelhanças com a jiboia, como tamanho, a falta de veneno e o hábito de enrolar a presa com o próprio corpo, as duas espécies possuem grandes diferenças, como a cor do corpo, e a reprodução.
A cobra píton é predadora de mamíferos e aves, predominantemente, mas pode "comer jacaré, lagartos, e até outras cobras. Se estiver próximo de animais domésticos, também pode atacar gatos e cachorros", declara o biólogo Claudio Machado, do Instituto Vital Brasil, a reportagem.

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