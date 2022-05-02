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Foi para reabilitação

Gavião ameaçado de extinção é resgatado após bater em vidro em Vitória

Com lesões, o gavião-pombo-pequeno estava com dificuldade de alçar voo e foi colocado em uma caixa pela funcionária de um laboratório.  Ele foi encaminhado ao Ipram, em Cariacica

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 20:38

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 mai 2022 às 20:38
Ave foi resgatada em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória
Um gavião da espécie Amadonastur lacernulatus – conhecido como gavião-pombo-pequeno – foi resgatado em Jardim da Penha, na tarde desta segunda-feira (2), por um biólogo da Prefeitura de Vitória. A ave está ameaçada de extinção e, segundo o responsável pelo resgate, é vista com raridade em Vitória. O animal foi encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica, onde será avaliado para saber se houve alguma fratura.
O resgate aconteceu após uma funcionária de um laboratório na Avenida Hugo Viola, em Jardim da Penha, notar que o animal havia batido em um vidro. Depois da colisão, a ave teria tentado voar novamente e teria batido de novo no vidro.
Com lesões, o gavião estava com dificuldade de alçar voo e foi colocado em uma caixa pela funcionária do laboratório. O resgate aconteceu por volta das 11h desta segunda-feira.
"Nos casos em que a ave está capturada, o resgate é muito tranquilo. Essa ave, em especial, como estava debilitada, foi um resgate tranquilo. Mas é preciso sempre ter cuidado, o gavião tem garras muito poderosas"
Saulo Ramos - Biólogo técnico da Prefeitura de Vitória
O técnico relatou ainda que, em 12 anos de experiência na área, resgatou aves da espécie apenas quatro vezes. "O pássaro é endêmico da fauna brasileira. Ave de Mata Atlântica", diz.

ENCONTREI UM ANIMAL SILVESTRE. O QUE FAZER?

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta ligar imediatamente para o serviço de resgate, seguir as orientações e aguardar o profissional fazer o recolhimento. O animal será avaliado e poderá ser reintroduzido diretamente à natureza, em um dos parques naturais de Vitória, ou levado ao Ipram, em Cariacica, ou para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Barcelona, na Serra.
O atendimento do Serviço de Recolhimento de Animais Silvestres é feito pelo telefone (27) 99724-2788 ou pelo 156.

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