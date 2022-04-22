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Com uso de explosivos, cão é resgatado entre rochas em Santa Leopoldina

Bob, de dois anos, ficou preso no local por 15 dias. Após demolição de rochas e com apoio de retroescavadeira, voluntários da região tiveram dias de intenso trabalho para resgatar o cãozinho

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 19:05

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 abr 2022 às 19:05
O cãozinho Bob, de apenas dois anos, passou por 15 dias lutando pela vida em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado — no limite com Domingos Martins. Graças ao trabalho de voluntários, o animal foi resgatado entre rochas, após dias de intenso trabalho, que contou com apoio de retroescavadeira e demolição de pedras.
resgate
Cãozinho Bob foi resgatado entre rochas em Santa Leopoldina Crédito: Gilmar Lampir Dettmann
Chamado no último dia 13 (uma quarta-feira) para ajudar a retirar o bichinho do local, o empresário Gilmar Lampir Dettmann foi um dos participantes do resgate. Ele foi acionado por ser um dos responsáveis por uma empresa de demolição de rochas do entorno. “Fiquei sabendo da situação por meio de um vizinho dos tutores do Bob. Ele foi até a nossa casa pedir ajuda para detonar as rochas para retirar o animal, o que parecia ser a única solução”, iniciou.
Segundo Gilmar, os Bombeiros foram ao local onde o cachorro estava, mas não conseguiram encontrá-lo porque ele estava em zona de difícil acesso. “Meu pai, Ademiro Dettmann, foi lá avaliar a situação e entendeu que teria chance de tirar o Bob, embora fosse arriscado e ele pudesse até morrer. Precisamos usar explosivos, bem complicado”, acrescentou, comemorando que deu tudo certo.
"Nós conhecemos os donos do cachorro, são da igreja do meu pai. Pessoas humildes, do interior, descendentes de alemães, que fizeram o máximo para não deixar o animal sofrendo. Não tinha outro jeito para retirar, ele estava preso e não dava para ver onde, no máximo ouvir o latido dele. Começamos o trabalho no dia 14, detonando as rochas. Voltamos no sábado (17) e na segunda (18), até aquele momento sem sucesso. Só conseguimos chegar até o bichinho na terça-feira (19)"
Gilmar Lampir Dettmann - Empresário
O empresário disse à reportagem que, ao retirar o Bob do local onde ele estava, o animal já estava inconsciente, ferido e muito magrinho. “Ele ficou 15 dias sem comer e beber, então estava em um estado muito crítico, mas graças a Deus sobreviveu. Levamos para a residência dele e, de lá para uma clínica veterinária em Domingos Martins”, finalizou.
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Voluntários trabalharam no resgate de cãozinho em rochas, em Santa Leopoldina Crédito: Gilmar Lampir Dettmann
A vereadora e defensora da causa animal do município martinense, Lorraine Maria Lampier Pimenta, contou que nunca havia presenciado um resgate tão complexo. “Participamos de uma Organização Não-Governamental e nela montamos uma vaquinha para o Bob. Estamos auxiliando a família de tutores, que não têm tantas condições financeiras”, relatou.

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