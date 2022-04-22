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Mistério em Marataízes: de quem é cachorro que "mora" em UPA?

Funcionários relataram que alimentam animal há mais de uma semana na unidade. Suspeita é de que ele teria ido atrás do tutor, que teria dado entrada no local e, depois, foi transferido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 abr 2022 às 14:33

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 14:33

Cachorro em recepção de UPA há dias chama a atenção em Marataízes
Cachorrinho está em recepção da UPA do município há mais de uma semana Crédito: Montagem | A Gazeta
A presença de um cachorro na recepção da Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, virou assunto na cidade. Funcionários e pessoas que frequentam a UPA acreditam que o animal tenha ido parar lá após o tutor dar entrada no local. Como não se sabe se a história seria realmente essa e  nem informações sobre qual paciente seria para procurar a família, imagens do cãozinho são compartilhadas nas redes sociais na esperança de que ele encontre um lar.
A professora Marcia Cristina Assis buscou a UPA de Marataízes na semana passada e viu o cachorro correndo pelos corredores do local, que fica na Barra de Itapemirim. “Fui à unidade e o vi. Dias depois, retornei para outra consulta e ele estava deitado no banco. Perguntei sobre o caso na recepção e funcionários contaram que o dono foi levado para lá em estado grave e depois transferido para Cachoeiro de Itapemirim. O animal ficou lá”, contou à reportagem.
Márcia relatou ainda que o cachorro é muito dócil e disse que chegou a chamar o cão para segui-la, no intuito de abrigá-lo, mas ele não foi. “Espero que, com as postagens, alguém se interesse e o adote”, disse.
A reportagem procurou a UPA de Marataízes e a informação de funcionários, que preferiram não se identificar, é que o cachorro está no local há mais de uma semana e é alimentado com ração e água. "Do cachorrinho, não sabemos a real história. Ao redor da UPA exitem vários cachorros trazidos por moradores de rua e acreditamos ser de um deles. Ele apareceu quando transferimos um deles", disse uma das servidoras da unidade.
A Secretaria Municipal de Saúde também foi questionada sobre um possível recolhimento e abrigo para o animal. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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