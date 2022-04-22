Mistério em Marataízes: de quem é cachorro que "mora" em UPA?

Cachorrinho está em recepção da UPA do município há mais de uma semana Crédito: Montagem | A Gazeta

A presença de um cachorro na recepção da Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo , virou assunto na cidade. Funcionários e pessoas que frequentam a UPA acreditam que o animal tenha ido parar lá após o tutor dar entrada no local. Como não se sabe se a história seria realmente essa e nem informações sobre qual paciente seria para procurar a família, imagens do cãozinho são compartilhadas nas redes sociais na esperança de que ele encontre um lar.

A professora Marcia Cristina Assis buscou a UPA de Marataízes na semana passada e viu o cachorro correndo pelos corredores do local, que fica na Barra de Itapemirim. “Fui à unidade e o vi. Dias depois, retornei para outra consulta e ele estava deitado no banco. Perguntei sobre o caso na recepção e funcionários contaram que o dono foi levado para lá em estado grave e depois transferido para Cachoeiro de Itapemirim. O animal ficou lá”, contou à reportagem.

Márcia relatou ainda que o cachorro é muito dócil e disse que chegou a chamar o cão para segui-la, no intuito de abrigá-lo, mas ele não foi. “Espero que, com as postagens, alguém se interesse e o adote”, disse.

A reportagem procurou a UPA de Marataízes e a informação de funcionários, que preferiram não se identificar, é que o cachorro está no local há mais de uma semana e é alimentado com ração e água. "Do cachorrinho, não sabemos a real história. Ao redor da UPA exitem vários cachorros trazidos por moradores de rua e acreditamos ser de um deles. Ele apareceu quando transferimos um deles", disse uma das servidoras da unidade.