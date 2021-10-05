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A curiosa amizade entre cão cego e ganso africano em Santa Teresa

Thor, de 3 anos, se comunica diariamente com o ganso africano, que sai do lago e vai ao encontro do amigo sempre que ouve o cão uivar e choramingar

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 20:02

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

05 out 2021 às 20:02
Santa Teresa
A linda amizade entre Thor e ganso em Santa Teresa Crédito: Arquivo Pessoal
Apesar de inesperados, casos de amizade entre cães e gatos já foram relatados. Mas, em  Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Estado, algo inusitado aconteceu: um cachorro e um ganso viraram amigos. Cego desde o nascimento, o cão Thor, de 3 anos, e um ganso africano do Sítio La Fiore Bella, no Circuito Caravaggio, estão inseparáveis, ao ponto de a ave consolar o amiguinho nos momentos de tristeza. Veja vídeo:
Segundo o dono da propriedade rural, o bancário aposentado Alonso Correa de Alpino, de 59 anos, o companheirismo dos dois está mais evidente nos últimos dois meses. O Thor uiva e choraminga de dentro da "mansão" onde vive – uma "casinha" com direito até a telhado colonial. Ao ouvir o chamado do amigo, logo o ganso sai do lago e vem ao encontro do cão.
"Thor fica no canil para não se machucar. Recentemente, ganhamos um casal de gansos e começamos a notar o macho sempre ali perto do nosso labrador. O Thor às vezes late e uiva, querendo atenção, e o ganso sai do lago, que fica a 50 metros, e vai rapidinho até o canil. Logo, o Thor fica quieto, como se o amigo dissesse 'calma, estou aqui com você"
Alonso Correa de Alpino - Bancário aposentado
Para o dono do sítio, mesmo não enxergando, Thor fica atento quando o amigo ganso se aproxima e ouve o som emitido pela ave. "Thor chora, o ganso vem e 'fala' algo para ele. Às vezes, o ganso sai e o Thor entra na casa. Parece que eles têm uma sintonia mesmo. Eu até pesquisei sobre amizade entre ganso e cachorro e vi uns dois ou três casos. O que é curioso é que li que o ganso é propenso a se tornar amigo da primeira espécie de animais que viu ao nascer. Até me perguntei se ele viu primeiro um cachorro e se acostumou", contou.

A HISTÓRIA DOS BICHINHOS

Thor foi adotado pela família de Alonso quando tinha apenas um mês de vida. Como foi fruto de cruzamento entre irmãos, ele acabou desenvolvendo a deficiência visual. "Já o casal de gansos eu ganhei da proprietária de uma casa aqui perto. Com o tempo, ela percebeu que não tinha água suficiente para mantê-los, então ela me deu. Aqui tem muita água, nossa casa fica na parte um pouco mais baixa e temos uns laguinhos. Depois, vieram mais patos para a propriedade. Só o ganso macho ficou amigo do Thor. A fêmea fica mais dela, chocando os ovos. E o ganso não é amigo de todos os animais, põe os patos, o galo e a gatinha para correr", brincou.
Santa Teresa
Enquete é lançada para decidir nomes do casal de gansos Crédito: Arquivo Pessoal
A família, composta por Alonso, a esposa Ângela, os filhos Alisson e Aline e o tio Hilário, de 92 anos, mora, na verdade, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Mas, durante a semana, todos vão para a roça, onde têm um plantio de oliveiras.
"Agora, costumamos alugar a casa aos fins de semana e feriados, e os caseiros tomam conta dos animais. O Thor já até veio para Vitória, quando era menor. Mas, atualmente, é difícil sair de carro com ele, ele só entra no veículo quando vai tomar vacina. Além de tudo, ele não enxerga, então se incomoda no carro. Ele só passeia comigo, coloco a coleira e ando pela estrada do Caravaggio. Fazemos o incomum: em vez dele me guiar — como fazem outros labradores com os cegos — eu o guio, se não ele cai nos buracos", disse Alonso.
Santa Teresa
O aposentado Alonso e a esposa Ângela com o cão Thor no colo Crédito: Arquivo Pessoal

MANSÃO DO THOR

A casa do labrador chama a atenção por ser espaçosa, como uma verdadeira "mansão" para cachorro. "Eu brinco que a casa dele é melhor que a minha. Estávamos com mania de grandeza na época da construção (brincou). O Thor é grande e quisemos fazer uma casa à altura e penso que exageramos. Até tinha grama na frente, mas ele corria e estragou tudo, agora está precisando de uns cuidados e pintura", afirmou.
Ganso e cachorro em Santa Teresa
Curiosa amizade entre cão e ganso é flagrada em Santa Teresa Crédito: Arquivo Pessoal

ENQUETE

O ganso africano amigo de Thor e sua companheira ainda não têm nome e são alvos de enquete na família para a decisão de como serão chamados. Veja as opções:
Nomes para a fêmea:
  1. Berenice
  2. Diva
  3. Cindy
  4. Duquesa
  5. Barbie
  6. Anastácia
  7. Bela
  8. Lady
Nomes para o macho:
  1. Adebaldo
  2. Capitão
  3. Amigo
  4. Duke
  5. Bonifácio
  6. Darth Vader
  7. Belo
  8. Buddy (amigão em inglês)

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