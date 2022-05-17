Entenda a linguagem corporal dos cachorros. Confira 10 sinais importantes

Quem possui um cachorro
em casa, tem a certeza de que ele compreende o que estamos falando. Mas e nós, será que conseguimos captar a linguagem corporal de nosso “aumigo”? Saiba que entender o que eles estão tentando nos dizer, é muito importante. São sinais que podem alertar caso haja alguma coisa errada com o seu “filho de quatro patas”, evitando, por exemplo, um conflito com outros animais, uma mordida em alguém (lembrando que esse é o último recurso utilizado e que eles nunca atacam sem dar um sinal antes), entre outras coisas inesperadas.
Existe um livro, muito usado pelos adestradores e estudiosos de comportamento canino, chamado “Linguagem dos cães: os Sinais de Calma”, de Turid Ruggas. Foi escrito por uma senhora que vive com vários cachorros e ao observar os comportamentos dos mesmos, catalogou esses sinais diante de certas situações.
A adestradora Rosane Paiva ressalta que cada cachorro é único e tem sua personalidade. Cada raça possui características específicas. “Por isso, é importante antes de escolher um pet, estudar sobre a raça que irá se enquadrar melhor ao seu estilo de vida, à sua rotina, aos seus hobbies. Tem raças que gostam mais de fazer exercícios, de ir à praia, já outras são mais caseiras, algumas exigem mais cuidado na manutenção dos banhos e com os pelos, tudo isso deve ser levado em conta antes da escolha do animal de estimação. Baseado nessas informações é possível entender melhor sobre o seu animal e dessa forma criar uma relação de amor e respeito com ele”, explica.
Segundo a adestradora, os cachorros
mostram sinais de desconforto em algumas situações, são chamados Sinais de Calma. “Os mais comuns nestes casos é o licking (popularmente conhecido como lambida no nariz), bocejos, rabo entre as pernas e orelhas para trás. Eles são possíveis de serem observados em todas as raças. É importante dizer que devem ser respeitados, pois quando os pets são inibidos com punições, deixam de apresentá-los e, consequentemente, podem partir para uma reação sem apresentar nenhum sinal de desconforto antes.