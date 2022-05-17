Entenda a linguagem corporal dos cachorros. Confira 10 sinais importantes

Existe um livro, muito usado pelos adestradores e estudiosos de comportamento canino, chamado “Linguagem dos cães: os Sinais de Calma”, de Turid Ruggas. Foi escrito por uma senhora que vive com vários cachorros e ao observar os comportamentos dos mesmos, catalogou esses sinais diante de certas situações.

A adestradora Rosane Paiva ressalta que cada cachorro é único e tem sua personalidade. Cada raça possui características específicas. “Por isso, é importante antes de escolher um pet, estudar sobre a raça que irá se enquadrar melhor ao seu estilo de vida, à sua rotina, aos seus hobbies. Tem raças que gostam mais de fazer exercícios, de ir à praia, já outras são mais caseiras, algumas exigem mais cuidado na manutenção dos banhos e com os pelos, tudo isso deve ser levado em conta antes da escolha do animal de estimação. Baseado nessas informações é possível entender melhor sobre o seu animal e dessa forma criar uma relação de amor e respeito com ele”, explica.