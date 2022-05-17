Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sinais de alerta

Entenda a linguagem corporal dos cachorros. Confira 10 sinais importantes

São sinais que podem alertar caso haja alguma coisa errada com o seu “filho de quatro patas”, evitando, por exemplo, um conflito com outros animais, uma mordida em alguém, entre outras coisas inesperadas

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

17 mai 2022 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Cachorros
Cada cachorro é único e tem sua personalidade. Cada raça possui características específicas Crédito: Pexels
Quem possui um cachorro em casa, tem a certeza de que ele compreende o que estamos falando. Mas e nós, será que conseguimos captar a linguagem corporal de nosso “aumigo”? Saiba que entender o que eles estão tentando nos dizer, é muito importante. São sinais que podem alertar caso haja alguma coisa errada com o seu “filho de quatro patas”, evitando, por exemplo, um conflito com outros animais, uma mordida em alguém (lembrando que esse é o último recurso utilizado e que eles nunca atacam sem dar um sinal antes), entre outras coisas inesperadas.
Existe um livro, muito usado pelos adestradores e estudiosos de comportamento canino, chamado “Linguagem dos cães: os Sinais de Calma”, de Turid Ruggas. Foi escrito por uma senhora que vive com vários cachorros e ao observar os comportamentos dos mesmos, catalogou esses sinais diante de certas situações.
A adestradora Rosane Paiva ressalta que cada cachorro é único e tem sua personalidade. Cada raça possui características específicas. “Por isso, é importante antes de escolher um pet, estudar sobre a raça que irá se enquadrar melhor ao seu estilo de vida, à sua rotina, aos seus hobbies. Tem raças que gostam mais de fazer exercícios, de ir à praia, já outras são mais caseiras, algumas exigem mais cuidado na manutenção dos banhos e com os pelos, tudo isso deve ser levado em conta antes da escolha do animal de estimação. Baseado nessas informações é possível entender melhor sobre o seu animal e dessa forma criar uma relação de amor e respeito com ele”, explica.
A adestradora Rosane Paiva explica que é muito importante entender a linguagem corporal dos cachorros, evitando, assim, várias situações, tanto de saúde, quanto de comportamento
A adestradora Rosane Paiva explica que é muito importante entender a linguagem corporal dos cachorros, evitando, assim, várias situações, tanto de saúde, quanto de comportamento Crédito: Divulgação
Segundo a adestradora, os cachorros mostram sinais de desconforto em algumas situações, são chamados Sinais de Calma. “Os mais comuns nestes casos é o licking (popularmente conhecido como lambida no nariz), bocejos, rabo entre as pernas e orelhas para trás. Eles são possíveis de serem observados em todas as raças. É importante dizer que devem ser respeitados, pois quando os pets são inibidos com punições, deixam de apresentá-los e, consequentemente, podem partir para uma reação sem apresentar nenhum sinal de desconforto antes.

Confira 10 sinais que o seu cão dá e você não pode ignorar:

Compreender a linguagem corporal dos cachorros ajuda a criar uma relação de amor e respeito com ele
Compreender a linguagem corporal dos cachorros ajuda a criar uma relação de amor e respeito com ele Crédito: Pexels
  1.  Rabo entre as pernas: fique atento, o animal está com medo, pode ser por alguma situação do momento ou imaginária.

  2. Licking (lamber o próprio focinho): nem sempre quer dizer “chegou a hora da ração”. Pode significar que ele está tentando sair de uma situação estressante ou até mesmo que não está a fim de conflito.

  3. Lamber as patas: é comum cães lamberem as patas, mas em excesso é sinal de algum desconforto, que pode ser tanto físico, quanto emocional, nesse caso, o mais comum, é o estresse.

  4. Não fazer contato visual: quando o animal não olha para você, ou para outro cão, desviando o olhar, ele está mostrando desconforto e ao outro cão que não quer confusão. É uma forma de demonstrar que não é uma ameaça ao animal.

  5. Latidos excessivos: os latidos de cachorros têm diferentes frequências e sonoridades e sempre querem comunicar alguma coisa. Pode ser um desconforto físico, tédio, carência, medo, proteção e até felicidade.

  6. Rosnados: é o último aviso que o cachorro dá antes de morder. Está dizendo claramente “nem mais um passo”.

  7. Pelos do dorso arrepiados: é sinal de que está na defensiva, mas normalmente, pelo medo, é fugir, só vai atacar caso sinta-se encurralado.

  8. Urinar fora do local: pode fazer isso, tanto por excitação, quando o tutor chega em casa, por exemplo, quanto por uma situação de medo.

  9. Bocejar: pode significar que está apenas cansado e com sono, como, também, em situações de estresse, quando está assustado ou levando bronca.

  10. Orelhas em pé: caso esteja em pé e parada está querendo provar a sua autoridade no ambiente, seja com outros cachorros ou até mesmo seres humanos.

Veja Também

O aniversário do pet chegou? Que tal fazer uma festinha pra ele?

Produtos inteligentes para ajudar no bem-estar do pet

Entenda a linguagem corporal dos gatos e a hora certa de brincar ou de acariciá-los

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Tópicos Relacionados

Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados