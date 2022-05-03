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Produtos inteligentes para ajudar no bem-estar do pet

A tecnologia também chegou ao mundo dos pets. Existem vários produtos “inteligentes” que trazem bem-estar aos nossos mascotes

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 01:00

Públicado em 

03 mai 2022 às 01:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Que tal monitorar a ração de seu pet enquanto você está fora de casa Com o Nutri Alimentador Inteligente isso é possíove
Que tal monitorar a ração de seu pet enquanto você está fora de casa Com o Nutri Alimentador Inteligente isso é possíove Crédito: Divulgação
A tecnologia também chegou ao mundo dos pets. Existem vários produtos “inteligentes” que trazem bem-estar aos nossos mascotes e, ao mesmo tempo, facilitam a vida dos tutores. Confira cinco produtos high-techs.

Robô companheiro

O Ipet Robô Inteligente faz companhia para o pet quando esá sozinho em casa
O Ipet Robô Inteligente faz companhia para o pet quando esá sozinho em casa Crédito: Divulgação
Com o Ipet Robô Inteligente com Câmera - Dogness, seu “filho de quatro patas” não vai sentir-se sozinho. Através do seu wi-fi e seu celular com um aplicativo gratuito, você poderá ver, ouvir, falar, brincar e até premiar seu pet com ração, a qualquer momento, de onde estiver. O gadget se movimenta em superfícies planas e em um ângulo de 360 graus. Possui bateria de longa duração (até 20 dias no modo standy by). Custa: 4.169, no Mercado Livre.

Ração na hora certa

Que tal monitorar a ração de seu pet enquanto você está fora de casa Com o Nutri Alimentador Inteligente isso é possíove
Que tal monitorar a ração de seu pet enquanto você está fora de casa Com o Nutri Alimentador Inteligente isso é possíove Crédito: Divulgação
Você fica muito fora de casa e precisa cuidar da alimentação de seu pet? Então, uma boa dica, é o Nutri Alimentador Inteligente com Câmera Ekaza Pet, Com ele que define a porção exata de ração do seu “filho de quatro patas” é o tutor. Através de um aplicativo é possível agendar os horários da refeição (o recipiente comporta 3,6 litros, permitindo que a ração fique por dias no local. Além disso, a câmara permite matar a saudades, não importa onde esteja o dono. É possível até falar com o animal, fazendo com que ele se sinta bem próximo. Custa: 773,30, na Amazon.

Pet shop em casa

Depois do banho, que tal secar e escovar o seu pet ao mesmo tempo. Agora, é possível com a Escova Secadora Pet
Depois do banho, que tal secar e escovar o seu pet ao mesmo tempo. Agora, é possível com a Escova Secadora Pet Crédito: Divulgação
Depois do banho do pet, que tal usar a Escova Secadora Pet? O produto combina secagem com escovação, não faz barulho (e não assusta o animal) e vai deixá-lo bem relaxado. O design ergonômico é fácil de segurar e usar, além disso a temperatura é ajustável. Custa R$ 144,97, na Americanas. 

Brincadeira com ração

Alimentador Eletrônico Foobler
Alimentador Eletrônico Foobler Crédito: Divulgação
Com esse Alimentador Eletrônico Foobler, o seu melhor amigo, além de brincar, se desenvolve mentalmente. Simples de usar, basta preencher os seis compartimentos com a quantidade de comida desejada e escolher a hora certa que cada um deve ser liberado, assim seu pet pode se divertir e se alimentar pausadamente no decorrer do dia. Ele faz um barulho para chamar a atenção do pet antes de liberar a ração. Custa R$ 199,90, no www.petlove.com.br.

Hidratação inteligente

Fonte de água da Tuya
Fonte de água da Tuya Crédito: Divulgação
Uma fonte de água é muito importante para quem tem pets em casa, principalmente felinos. Essa, da Tuya, oferece alimentação automática e remota, capacidade de 2 litros e controle de voz do apoio com alexa google. Custa R$ 344,97 na https://pt.aliexpress.com

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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