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Comemoração

O aniversário do pet chegou? Que tal fazer uma festinha pra ele?

Quem tem um animal de estimação em casa e o considera como um “filho de quatro patas” e membro da família, acaba dando a ele algumas regalias, entre elas está uma festa de aniversário, com direito, claro, à decoração temática

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 19:46

Públicado em 

10 mai 2022 às 19:46
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Conjunto de balões de osso e patinhas vai deixar a festa mais charmosa
Conjunto de balões de osso e patinhas vai deixar a festa mais charmosa Crédito: Divulgação
Pode até parecer estranho, mas quem tem um animal de estimação em casa e o considera como um “filho de quatro patas” e membro da família, acaba dando a ele algumas regalias, entre elas está uma festa de aniversário, com direito, claro, à decoração temática. Hoje, a coluna traz dicas de produtos para que seu amigo (a) tenha um dia para lá de especial! Lembre-se: que tal pedir para os convidados fazerem uma doação para as Ong's que resgatam e cuidam de pets abandonados ao invés de trazer presente para o aniversariante?

Chapéu e gravata

Este chapéu ajustável com lantejoulas, tem nas cores azul, rosa, vermelho, dourado e prateado. Vem com a gravatinha
Este chapéu ajustável com lantejoulas, tem nas cores azul, rosa, vermelho, dourado e prateado. Vem com a gravatinha Crédito: Divulgação
Outra coisa que não pode faltar na festa do pet, é o típico chapeuzinho. Este ajustável com lantejoulas, tem nas cores azul, rosa, vermelho, dourado e prateado. Vem com a gravatinha. Os pets convidados vão ficar super estilosos com esse conjunto. Custa R$ 10,50 cada um, no Shopee.

Balões fofos

Conjunto de balões de osso e patinhas vai deixar a festa mais charmosa
Conjunto de balões de osso e patinhas vai deixar a festa mais charmosa Crédito: Divulgação
Uma festa para seu amigo (a) sem balão temático, não dá né? Esse conjunto de balões de osso e patinhas é ideal para decorar a festa do seu cachorro ou gato. O kit vem com 14 balões em folha de alumínio e látex. São dois em formato de osso, dois amarelos, dois vermelhos e dois azuis, além de seis brancos com patinhas. Custa 49,90, no Mercado Livre.

Kit festa

Kit traz pratos em forma de cachorro, copos, guardanapos e toalha de mesa
Kit traz pratos em forma de cachorro, copos, guardanapos e toalha de mesa Crédito: Divulgação
Festa sem pratinhos, copinhos e guardanapos temáticos também é impossível. Este kit traz pratos em forma de cachorro, copos, guardanapos e toalha de mesa. Atende 16 “cãovidados”. Vai ficar um charme a decoração! Custa R$ 368,88, na Americanas.

Lembrancinhas charmosas

Latinhas de lembrancinha de cachorrinhos. Fofas demais!
Latinhas de lembrancinha de cachorrinhos. Fofas demais! Crédito: Divulgação
Olha essa latinhas de lembrancinha de cachorrinhos. Excelente para colocar na sacolinha supresa para o “cãovidado”. Também ficam lindas para decorar a mesa. São de plástico e papel adesivo. Vem com 20 unidades. Custa R$ 24,90, no Elo7.

Festa privada

Faça a festa privada com esse kit festa em casa gatinhos, assim evita o estresse no bichano
Faça a festa privada com esse kit festa em casa gatinhos, assim evita o estresse no bichano Crédito: Divulgação
Gatinhos não são muito chegados a dezenas de pessoas à sua volta. Por isso, os felinos necessitam de uma festinha particular. Este gui inclui três pôsteres, um topo de bolo com faixa de parabéns, mais personagens, 2 display de mesa e dois toppers de docinhos, Custa R$ 39,90, no Mercado Livre

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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