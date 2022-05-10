O aniversário do pet chegou? Que tal fazer uma festinha pra ele?

Pode até parecer estranho, mas quem tem um animal de estimação em casa e o considera como um “filho de quatro patas” e membro da família, acaba dando a ele algumas regalias, entre elas está uma festa de aniversário, com direito, claro, à decoração temática. Hoje, a coluna traz dicas de produtos para que seu amigo (a) tenha um dia para lá de especial! Lembre-se: que tal pedir para os convidados fazerem uma doação para as Ong's que resgatam e cuidam de pets abandonados ao invés de trazer presente para o aniversariante?
Outra coisa que não pode faltar na festa do pet, é o típico chapeuzinho. Este ajustável com lantejoulas, tem nas cores azul, rosa, vermelho, dourado e prateado. Vem com a gravatinha. Os pets convidados vão ficar super estilosos com esse conjunto. Custa R$ 10,50 cada um, no Shopee
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Uma festa para seu amigo (a) sem balão temático, não dá né? Esse conjunto de balões de osso e patinhas é ideal para decorar a festa do seu cachorro ou gato. O kit vem com 14 balões em folha de alumínio e látex. São dois em formato de osso, dois amarelos, dois vermelhos e dois azuis, além de seis brancos com patinhas. Custa 49,90, no Mercado Livre
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Festa sem pratinhos, copinhos e guardanapos temáticos também é impossível. Este kit traz pratos em forma de cachorro, copos, guardanapos e toalha de mesa. Atende 16 “cãovidados”. Vai ficar um charme a decoração! Custa R$ 368,88, na Americanas
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Olha essa latinhas de lembrancinha de cachorrinhos. Excelente para colocar na sacolinha supresa para o “cãovidado”. Também ficam lindas para decorar a mesa. São de plástico e papel adesivo. Vem com 20 unidades. Custa R$ 24,90, no Elo7
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Gatinhos não são muito chegados a dezenas de pessoas à sua volta. Por isso, os felinos necessitam de uma festinha particular. Este gui inclui três pôsteres, um topo de bolo com faixa de parabéns, mais personagens, 2 display de mesa e dois toppers de docinhos, Custa R$ 39,90, no Mercado Livre
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