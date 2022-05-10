O aniversário do pet chegou? Que tal fazer uma festinha pra ele?

Pode até parecer estranho, mas quem tem um animal de estimação em casa e o considera como um “filho de quatro patas” e membro da família, acaba dando a ele algumas regalias, entre elas está uma festa de aniversário, com direito, claro, à decoração temática. Hoje, a coluna traz dicas de produtos para que seu amigo (a) tenha um dia para lá de especial! Lembre-se: que tal pedir para os convidados fazerem uma doação para as Ong's que resgatam e cuidam de pets abandonados ao invés de trazer presente para o aniversariante?