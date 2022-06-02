Ave é registrada pela primeira vez em Vitória

O Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES) comemora: um dos seus filiados fez aquele que é considerado o primeiro registro, em Vitória
, da saíra-ferrugem (Hemithraupis ruficapilla) na plataforma Wikiaves. A imagem foi captada no dia 18 de maio, no Parque Estadual da Fonte Grande, mostrando que a principal cobertura florestal da Capital, segundo o clube, está se regenerando.
Aliás, neste 3 de junho é comemorado o Dia da Observação de Aves no Espírito Santo
, data instituída pela Lei Estadual 11.264/2021 e que homenageia o naturalista e ambientalista capixaba Augusto Ruschi, numa referência à data do seu falecimento.
“A comemoração deste dia é uma forma de valorizar a atividade de observação de aves livres e que pode ser praticada por qualquer pessoa e de qualquer idade”, explica Régis Silotti, membro do COA-ES e autor da foto da saíra-ferrugem.
Segundo Régis, que estava acompanhado por Victor Biasutti na expedição à Fonte Grande, os estudos mais recentes de avifauna de Vitória não indicavam a ocorrência desta espécie para a capital capixaba. “O achado é muito representativo tanto para a espécie em si, por mais um local de ocorrência, quanto para Vitória, pelo aumento do quantitativo de espécies que ocorrem em seu território”, lembra o observador.