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Leonel Ximenes

Ave é registrada pela primeira vez em Vitória

Registro fotográfico da espécie foi feito no Parque da Fonte Grande

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 19:37

Públicado em 

02 jun 2022 às 19:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A imagem da saíra-ferrugem foi captada no dia 18 de maio pelo Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES)
A imagem da saíra-ferrugem foi captada no dia 18 de maio pelo Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES) Crédito: Régis Silotti
O Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES) comemora: um dos seus filiados fez aquele que é considerado o primeiro registro, em Vitória, da saíra-ferrugem (Hemithraupis ruficapilla) na plataforma Wikiaves. A imagem foi captada no dia 18 de maio, no Parque Estadual da Fonte Grande, mostrando que a principal cobertura florestal da Capital, segundo o clube, está se regenerando.
Aliás, neste 3 de junho é comemorado o Dia da Observação de Aves no Espírito Santo, data instituída pela Lei Estadual 11.264/2021 e que homenageia o naturalista e ambientalista capixaba Augusto Ruschi, numa referência à data do seu falecimento.

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“A comemoração deste dia é uma forma de valorizar a atividade de observação de aves livres e que pode ser praticada por qualquer pessoa e de qualquer idade”, explica Régis Silotti, membro do COA-ES e autor da foto da saíra-ferrugem.
Segundo Régis, que estava acompanhado por Victor Biasutti na expedição à Fonte Grande, os estudos mais recentes de avifauna de Vitória não indicavam a ocorrência desta espécie para a capital capixaba. “O achado é muito representativo tanto para a espécie em si, por mais um local de ocorrência, quanto para Vitória, pelo aumento do quantitativo de espécies que ocorrem em seu território”, lembra o observador.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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