Ave é registrada pela primeira vez em Vitória

“A comemoração deste dia é uma forma de valorizar a atividade de observação de aves livres e que pode ser praticada por qualquer pessoa e de qualquer idade”, explica Régis Silotti, membro do COA-ES e autor da foto da saíra-ferrugem.

Segundo Régis, que estava acompanhado por Victor Biasutti na expedição à Fonte Grande, os estudos mais recentes de avifauna de Vitória não indicavam a ocorrência desta espécie para a capital capixaba. “O achado é muito representativo tanto para a espécie em si, por mais um local de ocorrência, quanto para Vitória, pelo aumento do quantitativo de espécies que ocorrem em seu território”, lembra o observador.