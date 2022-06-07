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Caminhando na rua

Homem e cachorro são atacados por pitbull em Linhares

Vítima passeava com cão da raça pastor-alemão no bairro Jardim Laguna, quando o pitbull rompeu uma tela de proteção e atacou os dois. Caso é investigado pela polícia

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 12:56

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 jun 2022 às 12:56
Vítima teve mão lesionada durante ato de defesa contra pitbull
Vítima teve mão lesionada durante ato de defesa contra pitbull Crédito: Arquivo Pessoal
Um homem ficou ferido após sofrer o ataque de um pitbull na tarde de domingo (5), no bairro Jardim Laguna, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante o ato de defesa, ele quebrou o osso de um dedo da mão. O animal ainda mordeu a perna da vítima. Depois de sofrer o ataque, o homem registrou a ocorrência na Polícia Civil e fez exames.
O homem contou para a reportagem da TV Gazeta que caminhava na rua com o cachorro da raça pastor-alemão, que também ficou ferido, quando o pitbull rompeu uma tela de proteção, que fica no entorno da casa do responsável pelo animal.
“Tive que entrar com soco e chute. Eu tenho defesa pessoal. A partir do momento que eu tive filha, sempre procurei vídeos para tirar a vítima de ataques como esses. Foi aí que ele se soltou e se desvencilhou”, relatou o homem, que não quis ser identificado.
Ele contou que normalmente leva a filha, de 4 anos, junto quando caminha e acredita que, por sorte, não a levou dessa vez.
O caso é investigado como lesão corporal pela Polícia Civil. A vítima realizou exame de corpo de delito, que vai verificar a gravidade das feridas. A pena para este tipo de crime vai de 3 meses de detenção, em caso mais leve, até a 8 anos de reclusão, em situação mais grave.
Com informações de Paula Brazão, da TV Gazeta Norte

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