Homem atira e mata pitbull para salvar pai e mãe de ataque no ES

Animal atacou donos e foi morto em João Neiva Crédito: Acervo familiar

Um cachorro da raça pitbull foi morto após atacar um casal na noite do último domingo (20) no bairro Santa Luzia, em João Neiva , no Norte do Espírito Santo. De acordo com o filho do casal ferido, ele precisou atirar contra o animal, que era da família, para salvar os pais. Por conta da gravidade dos ferimentos, o homem e a mulher foram encaminhados a um hospital de Colatina

Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (22), o filho, um jovem de 19 anos, contou que o cão começou atacando a mãe dele, que gritou por socorro. O rapaz então pulou a janela do quarto para tentar salvá-la, batendo na cabeça do animal, mas não conseguiu livrar a mãe do cachorro.

Depois, o pai se aproximou e foi atingido no braço. Ainda de acordo com o jovem, o pai caiu no chão e foi mordido pelo cachorro em várias partes do corpo. Nesse momento, o filho pegou a arma e atirou. "Ele estava matando a minha família", desabafou.

O casal teve os braços quebrados e continua internado nesta terça. O filho afirmou que os dois passaram por uma cirurgia e devem ter que fazer uma nova operação.

O jovem disse que a família tem o animal desde quando o pitbull era filhote. “Ele é de pedigree, puro. Queríamos ficar com ele. O cachorro ficava preso e depois soltávamos em um horário do dia. Sempre quem faz isso era eu ou o meu pai. Dessa vez, foi a minha mãe e ele atacou”, conta.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A arma utilizada para matar o animal foi recolhida pela polícia. O pai do jovem tem a posse da arma registrada. É uma pistola calibre 9 mm. Foram seis disparos na direção do animal.

A Polícia Civil informou, por nota, que o conduzido, de 19 anos, foi ouvido na Delegacia Regional de Aracruz e liberado após o depoimento. A autoridade policial entendeu que houve excludente de ilicitude por estado de necessidade.