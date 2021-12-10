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Zeus

Vídeo de pitbull ciumento viraliza e chega a mais de 10 milhões de views

Kelma, moradora de Timon, no Maranhão, ficou surpresa com a proporção tomada. "Não esperava uma repercussão desse tamanho não"

Publicado em 

10 dez 2021 às 12:02

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 12:02

Vídeo de pitbull com ciúmes viralizou nas redes sociais
Vídeo de pitbull com ciúmes viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Tik Tok
Um cachorro da raça pitbull vem fazendo sucesso nas redes sociais após um vídeo em que ele demonstra "ciúmes"  de seu tutor viralizar no Tik Tok. As imagens mostram Zeus ignorando seu dono, que trazia uma cachorra no colo, a Safira, irmã do pitbull, que estava retornando do hospital. O vídeo, publicado por Kelma Alcântara, também tutora do animal, já teve mais de 10 milhões de visualizações na rede social.
Na gravação, o animal se encosta na parede e "vira o rosto" para o seu tutor, Antônio João, por, aparentemente, não ter gostado dele ter dado mais atenção à irmã, que estava internada em razão de uma ferida na pata, anemia e carrapatos. Segundo Kelma,  que é da cidade de Timon, no leste do Maranhão, o vídeo foi feito no momento em que Safira chegou em casa do veterinário.
@kelma_fit_

Zeus morrendo de ciúmes ?? #pitbull #pitmonster #pravc #video #fyyyyy #animal

♬ som original - Kelma Alcantara

VÍDEO VIRAL

A gravação foi realizado no dia 30 de novembro, porém, o vídeo só foi postado no dia 7 de dezembro. Segundo Kelma, a viralização também proporcionou mais 100 mil seguidores na rede social. No Instagram, foram mais de cinco mil novos seguidores.

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