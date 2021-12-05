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Encantos de Natal

Vídeo e fotos: Vila do Papai Noel é inaugurada no Parque Moscoso

Confira a magia da moradia do bom velhinho que garante a alegria e a festa das crianças no final de ano e que foi inaugurada na tarde deste domingo (5), em Vitória

Publicado em 

05 dez 2021 às 20:13

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 20:13

A criançada poderá conhecer um pouquinho mais sobre a vida do bom velhinho que garante a diversão no fim de ano, no Parque Moscoso, em Vitória. No local foi inaugurada na tarde deste domingo (5) uma “Vila do Papai Noel”. Um espaço mágico e encantado que pode ser conhecido por moradores e turistas.
Confira os detalhes nas fotos feitas pelo fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta:

Encantos de Natal: Vila do Papai Noel é inaugurada no Parque Moscoso, em Vitória

Neste Natal, a “Vila do Papai Noel” terá diversas atrações, entre elas: a casa do Papai Noel, com capacidade para circulação de pessoas; árvore de Natal com pisca pisca; presépio composto por imagens que representam a Sagrada Família, os três Reis Magos, renas e trenó com abertura para entrada das crianças; cadeira do Papai Noel; e castelo decorativo com aproximadamente sete metros de altura.

VISITAÇÃO

As visitas na Vila do Papai Noel não precisam ser agendadas, basta chegar no horário em que o Papai Noel estará lá, que é de 17h30 às 20h30. Os passeios podem ser feitos até o dia 6 de janeiro.

Correção

06/12/2021 - 10:53
A primeira versão desta matéria informava que era preciso agendar a visita com antecedência. No entanto, a prefeitura corrigiu a informação de que não é preciso o agendamento, somente ir no horário entre 17h30 e 20h30.

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