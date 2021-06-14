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Circuito Cultural

Parque Moscoso terá aulas gratuitas de dança de salão

Atividades acontecerão às quartas-feiras sem necessidade de inscrições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:23

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:23

Parque Moscoso, em Vitória
Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Além de espaço de visitação e lazer, o Parque Moscoso agora vai sediar aulas de dança. A partir desta quarta-feira (16), o professor Milton Herzog vai ensinar os cidadãos os primeiros passos da dança de salão dentro do projeto Circuito Cultural.
"As aulas serão realizadas em espaço aberto. Disponibilizaremos álcool em gel, e os alunos deverão permanecer de máscara durante as atividades", detalha o coordenador do Circuito Cultural, Rômullo Souza.
As atividades devem seguir durante as quartas-feiras, sempre das 18h às 21h, sem a necessidade de inscrição prévia. Basta se dirigir ao local no horário da aula.
"Qualquer pessoa interessada pode chegar e nos procurar. A única restrição é que, neste primeiro momento, vamos trabalhar com o quantitativo máximo de 10 casais por aula. Então, quanto antes chegar, melhor para garantir a vaga", explica Rômulo.

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A ideia do projeto surgiu de uma conversa informal entre o secretário e o professor Milton Herzog, que atua no Circuito Cultural desde 2019, durante a celebração dos 109 anos do Parque Moscoso, no dia 19 de maio.
"A repercussão das apresentações daquele dia, com a possibilidade de podermos promover à população uma atividade lúdica e construtiva, estimulando a expressão artística e contribuindo com a saúde mental e bem-estar, em praças e outros espaços públicos, nos motivou a seguir em frente. Não só os moradores da região, mas todos os nossos munícipes passam a ter uma nova opção de formação e lazer a partir da próxima quarta", explica o secretário Municipal de Cultura Luciano Gagno.
De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, as atividades acontecem porque a Capital está em risco moderado no Mapa de Risco da Covid-19. "Atravessamos um momento muito delicado da pandemia, porém, com Vitória classificada em risco moderado e com o avanço da imunização, tendo a perspectiva de um cenário com menos riscos à saúde, estamos retomando com muita responsabilidade as ações presenciais que envolvem cultura no município", afirmou o secretário.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

SERVIÇO:

  • "Dança no Parque"
  • Quando: Às quartas-feiras, a partir do dia 16, das 18 às 21 horas
  • Onde: Parque Moscoso – Avenida República, Centro
  • Gratuito

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