Sem Vila do Papai Noel, Parque Moscoso só terá enfeites de Natal este ano

Foto de arquivo mostra Vila do Papai Noel no Natal de 2019 Crédito: Fernando Madeira

Como mais uma consequência da pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Vitória decidiu que o Parque Moscoso não terá a "Vila do Papai Noel" neste ano. O espaço terá apenas enfeites de Natal para evitar aglomerações, seguindo as recomendações das entidades de saúde.

A tradicional Vila do Papai Noel recebeu mais de 215 mil visitantes, entre moradores e turistas, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

Nas edições anteriores, foram montados no espaço a casa do Papai Noel, roda gigante, trem interativo, balão iluminado, presépio, árvore de 14 metros, além de trenós, renas, presentes, bolas e enfeites gigantes.

Desta vez, a Prefeitura de Vitória informou que o Parque Moscoso terá adornos de Natal este ano sem a Vila de Papai Noel para evitar aglomerações. A Prefeitura garantiu que a decoração de Natal deste ano estará em todas as regiões da cidade, mas será modesta.