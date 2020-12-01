Sem Vila do Papai Noel, Parque Moscoso só terá enfeites de Natal este ano

Como mais uma consequência da pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Vitória decidiu que o Parque Moscoso não terá a "Vila do Papai Noel" neste ano. O espaço terá apenas enfeites de Natal para evitar aglomerações, seguindo as recomendações das entidades de saúde.
Vitória e outros 34 municípios regrediram para o risco moderado de transmissão da Covid-19. A Capital também cancelou a queima de fogos no réveillon que aconteceria na Praia de Camburi, em São Pedro e em Santo Antônio.
A tradicional Vila do Papai Noel recebeu mais de 215 mil visitantes, entre moradores e turistas, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
Nas edições anteriores, foram montados no espaço a casa do Papai Noel, roda gigante, trem interativo, balão iluminado, presépio, árvore de 14 metros, além de trenós, renas, presentes, bolas e enfeites gigantes.
Desta vez, a Prefeitura de Vitória informou que o Parque Moscoso terá adornos de Natal este ano sem a Vila de Papai Noel para evitar aglomerações. A Prefeitura garantiu que a decoração de Natal deste ano estará em todas as regiões da cidade, mas será modesta.
"O parque será enfeitado com iluminação para manter o brilho natalino do Centro Histórico. O objetivo é manter o espírito de Natal dos moradores, comerciantes e de quem passa ao redor do parque", ressaltou a administração municipal em nota enviada à reportagem.
Vitória está no risco moderado desde o dia 23 de novembro. O atual mapa de risco, que entrou em vigor nesta segunda-feira (30) traz 35 cidades capixabas no nível moderado, o que mostra uma piora nos indicadores do Estado: o crescimento no número de infectados pelo coronavírus pressiona o sistema de saúde, elevando a taxa de ocupação de leitos de UTI e, consequentemente, o risco.
No Espírito Santo, apenas em novembro, foram registradas mais 424 mortes por coronavírus o que representa um crescimento de 36,7% em relação a outubro.