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Leitos  de enfermaria

Guarapari monta estrutura perto de UPA para receber casos suspeitos de Covid

O novo espaço, com estrutura similar a de um hospital de campanha, vai funcionar no estacionamento perto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 11:55

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:55

O município já registrou 143 mortes por coronavírus e é a oitava cidade do Espírito Santo com maior número de óbitos. Guarapari já soma mais de 5 mil casos confirmados de Covid-19.
Prefeitura de Guarapari monta estrutura de campanha para atender pacientes com Covid-19 Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
Para atender pacientes com suspeita de coronavírus, a Prefeitura de Guarapari está montando uma estrutura similar a de um hospital de campanha perto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
O novo espaço vai funcionar no estacionamento localizado em frente à unidade e terá, segundo a Prefeitura, recepção, setor de triagem, consultórios, banheiros, salas de coleta para exames e enfermaria com 10 espaços de atendimento, além da equipe médica e enfermagem treinada. Segundo a prefeitura, a estrutura funcionava ao lado da UPA desde o início da pandemia, foi ampliada e transferida para essa área de estacionamento.
A estrutura funcionará 24h por dia. O município já registrou 143 mortes por coronavírus e é a oitava cidade do Espírito Santo com maior número de óbitos. Guarapari já soma mais de 5 mil casos confirmados de Covid-19.
O município já registrou 143 mortes por coronavírus e é a oitava cidade do Espírito Santo com maior número de óbitos. Guarapari já soma mais de 5 mil casos confirmados de Covid-19.
Prefeitura de Guarapari monta estrutura de campanha para atender pacientes com Covid-19 Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

ES TEM AUMENTO DE MORTES

Em todo o Espírito Santo, apenas em novembro, foram registradas mais 424 mortes por coronavírus  o que representa um crescimento de 36,7% em relação a outubro. Essa foi a primeira vez que a quantidade de vidas perdidas voltou a subir, desde o pico em julho. Depois de cinco quedas consecutivas, o número total de novembro é também maior que o de setembro, quando foram divulgadas 387 mortes.
Além do aumento no número de mortes, novembro trouxe um incremento bastante significativo na quantidade de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo: foram 34.280 pessoas infectadas  cerca de 10 mil a mais que outubro, representando um crescimento de 41,4%. Aliás, este mês só ficou atrás de julho, quando 36.399 diagnósticos positivos foram divulgados.
Na coletiva de imprensa desta segunda-feira (30), o secretário de Saúde Nésio Fernandes admitiu que o Estado vive uma segunda fase de expansão da pandemia, com impactos na quantidade de pessoas internadas nos hospitais da rede pública e, consequentemente, na de vidas perdidas.

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