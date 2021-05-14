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Parabéns

Parque Moscoso celebra 109 anos com programações educativas e culturais

Evento será virtual e contará ainda com o tradicional parabéns

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2021 às 13:41
Data: 03/09/2019 - ES - Vitória - Parque Moscoso - Fotografias para o aniver´sario de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Parque Moscoso foi inaugurado em 1912 Crédito: Fernando Madeira
Um dos cartões-postais de Vitória, o Parque Moscoso completa 109 anos de história na próxima quarta-feira, 19 de maio. Para comemorar, a prefeitura programou uma série de atividades educativas e culturais, como jogos, contação de histórias, pinturas, lives e teatro.
Por conta da classificação de risco alto para a Covid-19, o tradicional parque permanece fechado e, por isso, toda a ação será em formato virtual. Preparada pelas secretarias de Meio Ambiente, Cultura, Educação, Comunicação e a  Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), a programação conta com jogos interativos e atividades desenvolvidas junto a estudantes de alguns Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs). 
Mas além das atividades a dúvida é: vai ter o tradicional Parabéns? Segundo a coordenadora de Educação Ambiental, Jacirlane Carvalho, ele está garantido, assim como lives com artistas capixabas, contação de história virtual com a Companhia de Bonecos de Teatro Tio Diu e depoimentos de frequentadores do parque, com a temática “Como o Parque Moscoso marcou sua vida?”.
A prefeitura divulgou algumas atividades a serem realizadas nos próximos dias em seu site. A programação completa sai na próxima semana.

O PARQUE

Inaugurado em 1912, no governo de Jerônimo Monteiro, à época “presidente do estado” (1908-1912), o Parque Moscoso, localizado no Centro, é o mais antigo de Vitória.
São, aproximadamente, 24.000 m² de área, constituindo-se num ambiente de tranquilidade em meio à correria do centro da metrópole. O parque possui quatro entradas, pelas avenidas Cleto Nunes e República e pelas ruas Padre Anchieta e 23 de maio, e o seu nome foi uma homenagem a Henrique Moscoso, que foi presidente da província do Espírito Santo.
O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, ressalta que o Parque Moscoso é uma referência para muitas gerações de pessoas não só de Vitória, mas de todo o Estado. "O parque foi e é muito presente no cotidiano de Vitória, e, mesmo com as limitações da pandemia, estruturamos uma programação para celebrar a marca dos 109 anos", destaca.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

PROGRAMAÇÃO 109 ANOS DO PARQUE MOSCOSO

  • ATIVIDADES PARA A POPULAÇÃO
  • Memórias artísticas do Parque Moscoso: pinturas, desenhos e colagens – Produção e envio, por parte dos estudantes, de pinturas, desenhos e colagens que representem suas memórias referentes ao parque (no site da Prefeitura de Vitória)
  • "As muitas histórias de um parque centenário” - Contação de história com a Companhia de Bonecos de Teatro Tio Diu (no YouTube e Instagram da Prefeitura)
  • Desafio do Conhecimento do Parque Moscoso - Jogo interativo de perguntas e resposta sobre a história do parque; (no Facebook e Instagram da Prefeitura)

  • ATIVIDADES PARA OS ESTUDANTES
  • Cartilha Parque Moscoso “Um Centenário de História” - Contação de história;
  • Jogo dos 7 erros do Parque Moscoso – Identificar e marcar as sete diferenças entre as imagens;
  • Caça-palavras – Estudantes devem encontrar no quadro palavras alusivas à história do parque destacadas no texto da cartilha;
  • Silhuetas – Encontrar a silhueta similar à do Monumento do Chafariz;
  • Jogo da Memória do Parque Moscoso – Encontrar o par dos espaços e monumentos do parque;
  • Seja um detetive – Pesquisar e encontrar o nome dos pontos históricos do parque;

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