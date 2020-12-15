Para curtir decoração de Natal do Parque Moscoso é preciso agendar

Decoração natalina no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

As visitas à tradicional decoração natalina do Parque Moscoso, no Centro de Vitória , exigirão novos cuidados em função da pandemia do novo coronavírus . A partir desta terça-feira (15), aqueles que quiseram conferir as cerca de 130 árvores ornamentadas e as lâmpadas que simulam flocos de neve devem fazer um agendamento. Para garantir a vaga com antecedência é preciso acessar o site da Prefeitura da Capital ou o aplicativo Vitória Online. Os passeios podem ser feitos até o dia 3 de janeiro entre 18h e 21h30, com no máximo 300 pessoas por vez.

Segundo informações publicadas pela Prefeitura, a iniciativa visa garantir a segurança das famílias, evitando aglomerações e a disseminação do coronavírus.

Luzes de Natal em Vitória e Vila Velha

O agendamento pode ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ . É preciso informar o CPF.

FUNCIONAMENTO DA VISITA

A Prefeitura de Vitória estabeleceu como limite a quantidade de 300 pessoas por vez, um quarto do total permitido no ano passado, quando era permitida a entrada de cerca de 1,2 mil visitantes ao mesmo tempo, segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Leonardo Krohling.

As visitas possuem um limite de tempo: a permanência no local só será permitida por 30 minutos. O uso de máscaras de proteção é obrigatório e o distanciamento social deve ser praticado.

ESTÁGIO DA PANDEMIA

O mapa de risco, publicado semanalmente, evidencia o estágio da pandemia em cada município do Espírito Santo e regulamenta o funcionamento do comércio, de academias e parques, como o do Centro de Vitória.

De acordo com o governo do Estado, os parques têm funcionamento liberado em cidades de risco baixo e moderado - atual classificação da Capital.

"A tendência é a Grande Vitória caminhar para o risco alto nos próximos dias pela quantidade de pessoas que estão perdendo a vida, pela quantidade de pessoas que estão contaminadas" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo