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Em meio à pandemia

Para curtir decoração de Natal do Parque Moscoso é preciso agendar

A visita pode ser marcada pelo site da Prefeitura da Capital ou pelo aplicativo Vitória Online. Os passeios podem ser feitos até o dia 3 de janeiro entre 18h e 21h30, com no máximo 300 pessoas por vez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 20:03

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 20:03

Decoração natalina no Parque Moscoso, em Vitória
Decoração natalina no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
As visitas à tradicional decoração natalina do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, exigirão novos cuidados em função da pandemia do novo coronavírus. A partir desta terça-feira (15), aqueles que quiseram conferir as cerca de 130 árvores ornamentadas e as lâmpadas que simulam flocos de neve devem fazer um agendamento. Para garantir a vaga com antecedência é preciso acessar o site da Prefeitura da Capital ou o aplicativo Vitória Online. Os passeios podem ser feitos até o dia 3 de janeiro entre 18h e 21h30, com no máximo 300 pessoas por vez.
Segundo informações publicadas pela Prefeitura, a iniciativa visa garantir a segurança das famílias, evitando aglomerações e a disseminação do coronavírus.

Luzes de Natal em Vitória e Vila Velha

O agendamento pode ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br/. É preciso informar o CPF.

FUNCIONAMENTO DA VISITA

A Prefeitura de Vitória estabeleceu como limite a quantidade de 300 pessoas por vez, um quarto do total permitido no ano passado, quando era permitida a entrada de cerca de 1,2 mil visitantes ao mesmo tempo, segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Leonardo Krohling.
As visitas possuem um limite de tempo: a permanência no local só será permitida por 30 minutos. O uso de máscaras de proteção é obrigatório e o distanciamento social deve ser praticado.

ESTÁGIO DA PANDEMIA

O anúncio da Prefeitura de Vitória, que tem o objetivo de evitar aglomerações, acontece durante a semana em que a Capital está classificada com o risco moderado de transmissão da Covid-19, segundo mapa de risco divulgado na última sexta-feira (11). O município está entre as 48 cidades com essa classificação no Estado.
O mapa de risco, publicado semanalmente, evidencia o estágio da pandemia em cada município do Espírito Santo e regulamenta o funcionamento do comércio, de academias e parques, como o do Centro de Vitória.
De acordo com o governo do Estado, os parques têm funcionamento liberado em cidades de risco baixo e moderado - atual classificação da Capital.
Em um cenário de aumento do número de casos e de mortes, o governador Renato Casagrande afirmou, em entrevista à CBN Vitória, que municípios da Grande Vitória caminham para atingir o risco alto de contaminação da doença.
"A tendência é a Grande Vitória caminhar para o risco alto nos próximos dias pela quantidade de pessoas que estão perdendo a vida, pela quantidade de pessoas que estão contaminadas"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber sobre o funcionamento do Parque Moscoso caso haja uma nova classificação na próxima semana, mas ainda não obteve resposta. Assim que o posicionamento chegar essa publicação será atualizada.

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