Com foco em comércio e praias, operações também vão mirar aglomeração no ES

Reunião na Sesp para anunciar as operações Natal e Verão no ES Crédito: Divulgação/Sesp

Operação Natal começou nesta terça-feira e seguirá até o dia 24 de dezembro. A 900 policiais e 340 viaturas para atuar nos locais onde há concentração de lojas no Estado. começou nesta terça-feira e seguirá até o dia 24 de dezembro. A Polícia Militar vai empregarpara atuar nos locais onde há concentração de lojas no Estado.

Já no dia 26 de dezembro, as forças de segurança vão começar a Operação Verão, com foco nos municípios do litoral capixaba. No período, serão 735 policiais militares por dia que vão atuar nos principais balneários do Estado. Participam da operação Verão a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais e o Detran.

Além de aumentar a segurança para moradores e turistas, a operação também vai ter como um dos focos fiscalizar os cumprimentos dos protocolos de prevenção ao coronavírus. No Corpo de Bombeiros, 20 militares atuarão com foco no cumprimento dos protocolos de segurança contra a Covid-19, fiscalizando bares e outros estabelecimentos comerciais.

"Temos um inimigo invisível e temos que nos mobilizar para combatê-lo, mas a sociedade tem um papel importante nessa batalha" Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

O secretário destacou que este verão não é propício para receber muitos turistas devido à pandemia do coronavírus, mas que precisa executar o planejamento de segurança porque o Espírito Santo tem um litoral atrativo.

"O momento não é propício pra isso, mas não podemos deixar de executar nosso planejamento porque temos um litoral que atrai muita gente. Não estamos convidando ninguém para vir ao Espírito Santo, mas não podemos impedir ninguém de chegar no Estado", comentou Ramalho.

O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, também participou da coletiva de apresentação das operações para incentivar as empresas de turismo a respeitarem os protocolos. O secretário, porém, disse que a pasta não recomenda a vinda de turistas.