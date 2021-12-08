Homem viraliza ao "realizar sonho" de causar engarrafamento no Rio

Wallace Santos, que realizou 'sonho' de provocar engarrafamento Crédito: Reprodução/ Twitter/ @jessicabatan

O bom humor de um homem cujo carro pifou em plena Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, chamou a atenção dos internautas. Em vez de ficar chateado com a situação, ele pegou o celular e começou a narrar o "sonho" que estava realizando ao gerar um baita engarrafamento na via.

O fato ocorreu na última segunda-feira (6), mas ganhou repercussão na terça-feira (7) quando o perfil Out of Context RJ (algo como "Rio de Janeiro sem contexto") reproduziu o vídeo publicado por Wallace Santos. Na ocasião, ele estava acompanhado pelo cunhado, André, que tentava organizar o trânsito.

VEJA O VÍDEO

narração 10/10

produção de imagem 10/10

pauta 10/10



o carioca é um acontecimento! pic.twitter.com/Jz53xqQh7Y — jéssica batan (@jessicabatan) December 7, 2021

"Estamos aqui na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, causando um engarrafamento enorme aqui, ó!", conta ele, animado. "Estávamos indo trabalhar e o carro, ali ao fundo, enguiçou e esse engarrafamento nesse momento na Avenida Brasil a culpa é nossa! Estou realizando um sonho!"

"Você que está saindo agora para o trabalho, vindo de Bangu, Campo Grande, o engarrafamento foi causado por mim nesse momento", avisa. "Meu cunhado controlando o trânsito... Isso é Rio de Janeiro! As pessoas passando e mexendo... Bom dia para você também!"

Até esta quarta-feira (8), o vídeo já havia sido visualizado mais de 2,2 milhões de vezes, só na página do Out of Context RJ. Fora os comentários elogiando Wallace por não perder o bom humor em um momento como esses.

"Gente, estou me divertindo com a repercussão que está dando esse vídeo", comentou Wallace nas redes sociais. "Levamos na esportiva o acontecido, perdemos o trabalho, mas enquanto tivermos vida e saúde vamos correndo atrás sempre... O legal é que o povo passava e vinha no clima, zoando, mexendo, buzinando... Carioca, né? Outro nível."

O vídeo chamou a atenção de Ana Maria Braga, que o exibiu durante o Mais Você (Globo) desta quarta-feira. "Alô, Ana Maria Braga, vamos tomar aquele café e ouvir algumas histórias engraçadas que tenho aqui, inclusive essa do engarrafamento", sugeriu ele.