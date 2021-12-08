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Avenida Brasil

Homem viraliza ao "realizar sonho" de causar engarrafamento no Rio

Wallace Santos chamou a atenção pelo bom humor após carro pifar na Avenida Brasil. O fato ocorreu na última segunda-feira (6), mas ganhou repercussão na terça-feira (7)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2021 às 18:25

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:25

Wallace Santos, que realizou 'sonho' de provocar engarrafamento
Wallace Santos, que realizou 'sonho' de provocar engarrafamento Crédito: Reprodução/ Twitter/ @jessicabatan
O bom humor de um homem cujo carro pifou em plena Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, chamou a atenção dos internautas. Em vez de ficar chateado com a situação, ele pegou o celular e começou a narrar o "sonho" que estava realizando ao gerar um baita engarrafamento na via.
O fato ocorreu na última segunda-feira (6), mas ganhou repercussão na terça-feira (7) quando o perfil Out of Context RJ (algo como "Rio de Janeiro sem contexto") reproduziu o vídeo publicado por Wallace Santos. Na ocasião, ele estava acompanhado pelo cunhado, André, que tentava organizar o trânsito.

VEJA O VÍDEO 

"Estamos aqui na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, causando um engarrafamento enorme aqui, ó!", conta ele, animado. "Estávamos indo trabalhar e o carro, ali ao fundo, enguiçou e esse engarrafamento nesse momento na Avenida Brasil a culpa é nossa! Estou realizando um sonho!"
"Você que está saindo agora para o trabalho, vindo de Bangu, Campo Grande, o engarrafamento foi causado por mim nesse momento", avisa. "Meu cunhado controlando o trânsito... Isso é Rio de Janeiro! As pessoas passando e mexendo... Bom dia para você também!"
Até esta quarta-feira (8), o vídeo já havia sido visualizado mais de 2,2 milhões de vezes, só na página do Out of Context RJ. Fora os comentários elogiando Wallace por não perder o bom humor em um momento como esses.
"Gente, estou me divertindo com a repercussão que está dando esse vídeo", comentou Wallace nas redes sociais. "Levamos na esportiva o acontecido, perdemos o trabalho, mas enquanto tivermos vida e saúde vamos correndo atrás sempre... O legal é que o povo passava e vinha no clima, zoando, mexendo, buzinando... Carioca, né? Outro nível."
O vídeo chamou a atenção de Ana Maria Braga, que o exibiu durante o Mais Você (Globo) desta quarta-feira. "Alô, Ana Maria Braga, vamos tomar aquele café e ouvir algumas histórias engraçadas que tenho aqui, inclusive essa do engarrafamento", sugeriu ele.
Já do humorista Marcelo Adnet ele recebeu elogios nas redes. "Jovem, sou fã do seu trabalho", respondeu. "Estou me divertindo vendo as pessoas se divertirem com esse vídeo que fiz. O mundo anda tão ruim, como não adiantava ficar chateado, tirei sarro da minha situação. Rir sempre será o melhor remédio."

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