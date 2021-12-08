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Surto de influenza

Butantan vai doar 400 mil doses de vacina da gripe para o Rio

Surto de influenza A provocou a contaminação de cerca de 21 mil pessoas nas últimas três semanas. Casos mais leves estão sendo tratados em tendas montadas ao lado das UPAs
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 dez 2021 às 14:45

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 14:45

Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe e a que previne pneumonia
Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe e a que previne pneumonia Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
O Instituto Butantan anunciou nesta quarta-feira (8) que vai doar 400 mil doses de vacina da gripe para a cidade do Rio de Janeiro. O município enfrenta um surto de influenza A, que provocou a contaminação de cerca de 21 mil pessoas nas últimas três semanas.
Para atender a demanda da população que busca atendimento, o governo do Rio instalou tendas para o atendimento de casos leves de gripe, ao lado das Upas, Unidades de Pronto Atendimento na capital fluminense.
Diante da falta de doses da vacina contra a gripe, o Rio de Janeiro havia decidido, na última sexta-feira (3), suspender a imunização até a chegada de novos lotes.

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