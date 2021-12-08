Butantan vai doar 400 mil doses de vacina da gripe para o Rio

O Instituto Butantan anunciou nesta quarta-feira (8) que vai doar 400 mil doses de vacina da gripe para a cidade do Rio de Janeiro. O município enfrenta um surto de influenza A, que provocou a contaminação de cerca de 21 mil pessoas nas últimas três semanas.
Para atender a demanda da população que busca atendimento, o governo do Rio instalou tendas para o atendimento de casos leves de gripe, ao lado das Upas, Unidades de Pronto Atendimento na capital fluminense.
Diante da falta de doses da vacina contra a gripe, o Rio de Janeiro havia decidido, na última sexta-feira (3), suspender a imunização até a chegada de novos lotes.