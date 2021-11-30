Rio suspende vacinação contra gripe por falta de doses

Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe e a que previne pneumonia Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

O município do Rio de Janeiro suspendeu nesta terça-feira (30) a vacinação contra a gripe, devido à falta de imunizante em algumas unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que novas doses devem chegar hoje à noite ao estado e, com isso, espera retomar a imunização contra a doença amanhã (1º) à tarde.

Nos últimos dias, a cidade do Rio registrou um surto de influenza A (H3N2), com vários casos registrados. Por isso, a prefeitura decidiu convocar toda a população para se vacinar contra a doença.