Rio suspende vacinação contra gripe por falta de doses

O município do Rio de Janeiro suspendeu nesta terça-feira (30) a vacinação contra a gripe, devido à falta de imunizante em algumas unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que novas doses devem chegar hoje à noite ao estado e, com isso, espera retomar a imunização contra a doença amanhã (1º) à tarde.
Nos últimos dias, a cidade do Rio registrou um surto de influenza A (H3N2), com vários casos registrados. Por isso, a prefeitura decidiu convocar toda a população para se vacinar contra a doença.
A prioridade tem sido dada a crianças entre seis meses ou mais, a gestantes, a puérperas, a idosos e a profissionais de saúde, mas todos podem se vacinar contra a gripe.