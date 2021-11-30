Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rio suspende vacinação contra gripe por falta de doses
"Influenza A"

Rio suspende vacinação contra gripe por falta de doses

Nos últimos dias, a cidade do Rio registrou um surto de influenza A (H3N2), com vários casos registrados. Por isso, a prefeitura decidiu convocar toda a população para se vacinar contra a doença
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 nov 2021 às 14:23

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 14:23

Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe e a que previne pneumonia
Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe e a que previne pneumonia Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
O município do Rio de Janeiro suspendeu nesta terça-feira (30) a vacinação contra a gripe, devido à falta de imunizante em algumas unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que novas doses devem chegar hoje à noite ao estado e, com isso, espera retomar a imunização contra a doença amanhã (1º) à tarde.
Nos últimos dias, a cidade do Rio registrou  um surto de influenza A (H3N2), com vários casos registrados. Por isso, a prefeitura decidiu convocar toda a população para se vacinar contra a doença.
A prioridade tem sido dada a crianças entre seis meses ou mais, a gestantes, a puérperas, a idosos e a profissionais de saúde, mas todos podem se vacinar contra a gripe.

Veja Também

Pfizer deve pedir à Anvisa autorização para vacinar crianças de 6 meses a 5 anos

Principal resposta contra Ômicron é vacinação, diz Queiroga

Anvisa atualiza informações sobre análise de vacinas contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados