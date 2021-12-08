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Rio de Janeiro

PF prende no Rio homem com 130 kg de pasta de cocaína

A droga foi apreendida na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal e estava oculta sob os bancos do motorista e do carona. O entorpecente tinha como destino o município de Macaé
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 dez 2021 às 16:04

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 16:04

Sede da Polícia Federal, em Brasília
Sede da Polícia Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (8) um homem, em flagrante, transportando 130 quilos (kg) de pasta base de cocaína dentro de um veículo em Casimiro de Abreu, interior do Rio de Janeiro. Na mesma ação, os policiais prenderam, em Macaé, no norte fluminense, um outro homem que vinha fazendo a função de batedor da quadrilha.
A droga foi apreendida na BR 101, altura do posto da Polícia Rodoviária Federal e estava oculta sob os bancos do motorista e do carona. O entorpecente saiu da capital fluminense e tinha como destino o município de Macaé.
A droga, os veículos e os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé para a formalização da prisão em flagrante. Os dois foram encaminhados para um presídio do estado, onde ficarão à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento. A pena para o tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de prisão.
A operação contou também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do 32º Batalhão da Polícia Militar, em Macaé.

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