Criança espancada por madrasta em Linhares: "Papai do céu me curou"

A menina passou 36 dias na UTI de um hospital em Colatina respirando com ajuda de aparelhos e chegou a perder os movimentos das pernas e dos braços. Foi um período difícil, mas que ela lembra com fé. “Eu fui para o céu e Jesus mandou eu voltar, e eu voltei”, contou a pequena à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.

Menina espancada por pai e madrasta luta para se recuperar Crédito: Raphael Verly

A cada 45 dias a menina vai para Minas Gerais e permanece lá por 15 dias, em tratamento intensivo com fisioterapeutas e psicólogos. Com ajuda da fisioterapia ela conseguiu voltar a andar e a movimentar os braços, mas ainda com dificuldade.

Devido aos ferimentos no olho, a criança também perdeu parte da visão e é atendida por professores especializados na área de deficiência visual no tratamento realizado em Minas Gerais. Ela também conta com o apoio da mãe e do avô materno, com quem foi morar após as agressões. A menina diz que enxerga de uma maneira especial.

"Papai do céu curou meu olho e eu voltei a enxergar. Eu posso ver a cor do sol [..] Fico muito alegre, meu coração até fica pulando de alegria" X. - Menina de 7 anos, vítima de espancamento

Menina espancada por pai e madrasta luta para se recuperar Crédito: Raphael Verly

Para a mãe, que acompanhou toda a luta da filha no período da internação e também durante o tratamento, a evolução e força de vontade da menina é o que move toda a família.

“Nunca vemos ela triste. Ela sempre está com um sorriso no rosto. Vemos que ela tem força de vontade. Tem muito ajuda médica também, mas o principal é a força dela. Para a fisioterapeuta, ela disse que queria ser o que ela era antes e brincar sozinha”, disse a mãe, emocionada.

Menina espancada pela madrasta com conivência do pai luta para se recuperar Crédito: Raphael Verly

PAI E MADRASTA CONTINUAM PRESOS

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que o pai e a madrasta da criança continuam presos. O homem está no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, e a mulher, no Centro Prisional Feminino de Colatina. A prisão dos dois foi decretada no dia 26 de maio de 2021. Após as investigações, a Polícia Civil concluiu que as agressões foram praticadas pela mulher, com a conivência do pai da menina. Eles foram indiciados por lesão corporal grave e tortura.

RELEMBRE O CASO

A menina tinha cinco anos quando deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Shell, em Linhares, com sinais de agressão física e sexual. Devido à gravidade das lesões, ela foi transferida para a UTI de um hospital em Colatina. O médico que atendeu a criança fez contato com o Conselho Tutelar, que chamou a Polícia Militar. A equipe médica relatou aos policiais sobre os sinais de violência.