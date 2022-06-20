Carreta carregada de cervejas tomba em acidente em Rio Novo do Sul

Uma carreta tombou no km 388 da BR 101, na tarde desta segunda-feira (20), e parte da carga de garrafas de cerveja ficou espalhada na rodovia, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Ninguém se feriu.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o tombamento aconteceu no sentido norte da rodovia e a ocorrência foi registrada às 16h51. Ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária estão no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi interditada nos dois sentidos para que o veículo fosse retirado. A remoção da carreta já foi feita e equipes já fizeram a limpeza do local. Por volta das 20h40, a corporação informou que a via já havia sido liberada.