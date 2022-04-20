Acidente deixa mulher gravemente ferida na BR 101, em Rio Novo do Sul

Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto deixou uma mulher ferida em estado grave no início da tarde desta quarta-feira (20), no km 396 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. O trecho da rodovia chegou a ficar interditado, mas foi liberado às 12h55. A motociclista foi socorrida para um hospital da região.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 12h35, no sentido sul da rodovia. A ambulância e o guincho da concessionária foram acionados para realizar atendimento, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A PRF disse que houve uma batida entre os dois veículos, mas não explicou a dinâmica do acidente. A condutora da moto foi socorrida em estado grave para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.