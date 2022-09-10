Caminhoneiro morre após veículo cair de ribanceira em Rio Novo do Sul

O motorista de um caminhão morreu após o veículo que ele dirigia bater em um barranco, tombar e cair de uma ribanceira na Rodovia ES 375, na altura da localidade de Princesa, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (10) e a vítima, ainda não identificada, veio a óbito no local.