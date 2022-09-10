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Na ES 375

Caminhoneiro morre após veículo cair de ribanceira em Rio Novo do Sul

Acidente aconteceu na manhã deste sábado, após o caminhão bater em barranco e tombar. A vítima teve a morte confirmada no local, segundo a PM
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 set 2022 às 13:10

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 13:10

O motorista de um caminhão morreu após o veículo que ele dirigia bater em um barranco, tombar e cair de uma ribanceira na Rodovia ES 375, na altura da localidade de Princesa, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (10) e a vítima, ainda não identificada, veio a óbito no local.
Por imagens, é possível observar que o veículo ficou praticamente todo contorcido devido ao impacto da queda. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Segundo a PC, a ocorrência ainda está em andamento e não há mais informações até o momento.

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