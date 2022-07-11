Carreta tomba e deixa três pessoas feridas em Rio Novo do Sul

Três pessoas que estavam em uma carreta carregada com sucata ficaram feridas após o veículo tombar na BR 101, em Rio Novo do Sul, na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito precisou ser fechado nos dois sentidos para a retirada do Volvo.
As causas da batida, no km 388,4, por volta das 07h35, não foram informadas. Três vítimas foram socorridas em estado leve. Elas foram encaminhadas para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim por ambulância da ECO 101.
A pista, no sentido Norte, foi totalmente interditada às 10h, e parcialmente interditada no sentido Sul, o que causou cerca de dois quilômetros de congestionamento nos dois sentidos.
A carga ficou espalhada na pista e a carroceria chegou a se desprender do "cavalinho". O motorista da carreta seguia no sentido Vitória. Conforme informações do repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul, ele estava acompanhado da mulher e a filha. O estado de saúde deles não foi informado pela unidade.