Carreta tomba e deixa três pessoas feridas em Rio Novo do Sul

A carreta carregada com sucata tombou na pista da BR 101 e interditou a rodovia em Rio Novo do Sul

O motorista, a mulher e a filha estavam na carreta e se feriram no acidente desta manhã

A pista, no sentido Norte, foi totalmente interditada às 10h, e parcialmente interditada no sentido Sul, o que causou cerca de dois quilômetros de congestionamento nos dois sentidos.