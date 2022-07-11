Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carreta tomba e deixa três pessoas feridas em Rio Novo do Sul

Veículo carregado de sucata tombou no km 388 da BR 101 na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a PRF, vítimas sofreram ferimentos leves
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jul 2022 às 11:19

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 11:19

Carreta tomba e deixa três pessoas feridas em Rio Novo do Sul
A carreta carregada com sucata tombou na pista da BR 101 e interditou a rodovia em Rio Novo do Sul Crédito: Caio Dias/TV Gazeta
Três pessoas que estavam em uma carreta carregada com sucata ficaram feridas após o veículo tombar na BR 101, em Rio Novo do Sul, na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito precisou ser fechado nos dois sentidos para a retirada do Volvo.
As causas da batida, no km 388,4, por volta das 07h35, não foram informadas. Três vítimas foram socorridas em estado leve. Elas foram encaminhadas para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim por ambulância da ECO 101.
Carreta tomba e deixa três pessoas feridas em Rio Novo do Sul
O motorista, a mulher e a filha estavam na carreta e se feriram no acidente desta manhã Crédito: Caio Dias/TV Gazeta
A pista, no sentido Norte, foi totalmente interditada às 10h, e parcialmente interditada no sentido Sul, o que causou cerca de dois quilômetros de congestionamento nos dois sentidos.
A carga ficou espalhada na pista e a carroceria chegou a se desprender do "cavalinho". O motorista da carreta seguia no sentido Vitória. Conforme informações do repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul, ele estava acompanhado da mulher e a filha. O estado de saúde deles não foi informado pela unidade.

Veja Também

Suspeitos de roubarem R$ 75 mil de distribuidora em Venda Nova são presos

Vídeo: acidente impressionante deixa motociclista ferido em Viana

Manifestantes colocam fogo em pneus e fecham a BR 262 em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Rio Novo do Sul Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados