Vídeo: acidente impressionante deixa motociclista ferido em Viana

Um motociclista ficou ferido ao bater de frente em parede de uma loja de autopeças depois que a moto em que ele estava perdeu o freio, na tarde desta sábado (9), no bairro Nova Bethânia, em Viana

Uma câmera de segurança registrou o momento. Havia pessoas circulando na rua na hora da batida. Dois ônibus, um em cada sentido da via, passaram pela rua poucos segundos após o homem cruzar a pista com a moto. Por pouco, o motociclista não foi atingido por um dos coletivos.

O piloto da moto foi socorrido por populares. De acordo com a mãe dele, o jovem tem 24 e é marceneiro. Ela preferiu não revelar o hospital onde o filho está internado, mas afirmou que ele passa bem.

Segundo a mãe do motociclista, o jovem machucou os dois braços, mas fraturou apenas um deles. À reportagem, ela disse que o filho precisará passar por uma cirurgia.

A mãe do piloto falou ainda que o filho perdeu o controle sobre a direção depois que a moto ficou sem freio durante a descida da ladeira.