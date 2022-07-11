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Bateu em parede

Vídeo: acidente impressionante deixa motociclista ferido em Viana

Motociclista ficou ferido e precisou ser internado. Por pouco o condutor não foi atingido por ônibus

Publicado em 

11 jul 2022 às 07:29

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 07:29

Um motociclista ficou ferido ao bater de frente em parede de uma loja de autopeças depois que a moto em que ele estava perdeu o freio, na tarde desta sábado (9), no bairro Nova Bethânia, em Viana.
Uma câmera de segurança registrou o momento. Havia pessoas circulando na rua na hora da batida. Dois ônibus, um em cada sentido da via, passaram pela rua poucos segundos após o homem cruzar a pista com a moto. Por pouco, o motociclista não foi atingido por um dos coletivos.
O piloto da moto foi socorrido por populares. De acordo com a mãe dele, o jovem tem 24 e é marceneiro. Ela preferiu não revelar o hospital onde o filho está internado, mas afirmou que ele passa bem.
Segundo a mãe do motociclista, o jovem machucou os dois braços, mas fraturou apenas um deles. À reportagem, ela disse que o filho precisará passar por uma cirurgia.
A mãe do piloto falou ainda que o filho perdeu o controle sobre a direção depois que a moto ficou sem freio durante a descida da ladeira.
*Com informações do g1 ES e da TV Gazeta.

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