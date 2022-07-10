Homem morre em colisão entre carro e moto em Colatina

Um homem morreu, na tarde deste domingo (10), após se envolver em uma colisão entre um carro e uma moto no bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima era o condutor da moto.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 13h, na BR 259, e o motociclista veio a óbito no local. A Polícia Militar (PM) também deu apoio à ocorrência.
A PRF informou que a pista não ficou interditada e os veículos logo foram removidos. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro nem a dinâmica do acidente.
A Polícia Civil (PC) disse, em nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. “Até o momento não há registro de detidos nesta ocorrência”, completou.