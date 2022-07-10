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Acidente

Homem morre em colisão entre carro e moto em Colatina

O condutor da moto morreu no local do acidente de trânsito, que ocorreu na BR 259, na tarde deste domingo (10)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 jul 2022 às 20:01

Publicado em 10 de Julho de 2022 às 20:01

Um homem morreu, na tarde deste domingo (10), após se envolver em uma colisão entre um carro e uma moto no bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima era o condutor da moto.
Homem morre em colisão entre carro e moto em Colatina
Colisão entre um carro e uma moto ocorreu no bairro Columbia, em Colatina Crédito: Redes sociais
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 13h, na BR 259, e o motociclista veio a óbito no local. A Polícia Militar (PM) também deu apoio à ocorrência.
A PRF informou que a pista não ficou interditada e os veículos logo foram removidos. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro nem a dinâmica do acidente.
Polícia Civil (PC) disse, em nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. “Até o momento não há registro de detidos nesta ocorrência”, completou.

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