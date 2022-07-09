Homem morre após ser atropelado por trem em Colatina

Corpo da vítima foi encaminhado para o SML de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Matheus Passos

Um homem de 48 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu na noite de quinta-feira (7) após ser atropelado por um trem em Maria Ortiz, zona rural de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o maquinista, que foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional para prestar esclarecimentos, a vítima andava sobre a linha férrea e, mesmo com o apito sonoro, não saiu do local.

A Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada para ir ao bairro onde o fato aconteceu. Os militares ouviram o maquinista do trem, que fazia a linha Vitória x Minas Gerais, carregando coque - um tipo de combustível sólido para a indústria - nos vagões. Ele contou que, ao realizar uma curva, presenciou um indivíduo no meio do trilho, de costas para a máquina.

Nesse momento, o maquinista disse que, rapidamente, ligou o apito sonoro, mas o homem não saiu do trilho. Como forma de evitar a tragédia, o freio de emergência chegou a ser acionado, mas já era tarde demais, porque o trem só conseguiu parar em repouso 160 metros à frente de onde ocorreu o contato com o corpo da vítima.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) foi acionado e constatou o óbito do homem. A Polícia Civil (PC) também esteve no local. Em nota, a corporação disse que a perícia foi acionada na noite de quinta para recolher o corpo do homem. Já o maquinista, explicou a PC, “foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante”.

Nesse meio tempo, o procedimento foi encaminhado à Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O QUE DIZ A VALE

Procurada, a Vale, proprietária do trem, afirmou que “lamenta profundamente o ocorrido e esclarece que foram tomadas todas as medidas de segurança”. E completou dizendo que, “ao avistar a pessoa próxima à linha, o maquinista alertou com buzina e faróis, depois aplicou freios de emergência.