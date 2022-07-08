Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atravessou a parede

Vídeo: carro invade restaurante em acidente em Colatina

Colisão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Nossa Senhora Aparecida; durante a confusão, o restaurante também foi furtado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 jul 2022 às 17:01

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 17:01

Um carro invadiu um restaurante na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, as quatro pessoas que estavam no veículo fugiram do local após o acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente (veja acima).
Moradores contaram para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, que acordaram assustados com o barulho. Além do prejuízo causado pela batida, o restaurante foi furtado. No vídeo é possível ver uma pessoa de mochila entrando no local. Segundo os donos do estabelecimento, o suspeito aproveitou a confusão para furtar um celular.
Carro invade restaurante em acidente em Colatina
Carro quebrou parede de restaurante em acidente em Colatina Crédito: Poícia Militar | Divulgação
A Polícia Militar encontrou documentos no interior do veículo e conseguiu identificar o motorista. No entanto, o nome dele não foi divulgado. Segundo a corporação, o condutor possui CNH e o veículo não está no nome dele. O dono do carro não apareceu no local e os ocupantes ainda não foram localizados.
Carro invade restaurante em acidente em Colatina
Carro foi largado atravessado, ocupando parte de uma via e do restaurante invadido em Colatina Crédito: Poícia Militar | Divulgação
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o resgate, mas quando chegou os ocupantes do carro já haviam fugido. O carro foi removido e levado para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

Veja Também

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

Acidente entre carros e carreta deixa um ferido no Contorno, na Serra

Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Colatina espírito santo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados