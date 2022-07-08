Vídeo: carro invade restaurante em acidente em Colatina

Moradores contaram para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste , que acordaram assustados com o barulho. Além do prejuízo causado pela batida, o restaurante foi furtado. No vídeo é possível ver uma pessoa de mochila entrando no local. Segundo os donos do estabelecimento, o suspeito aproveitou a confusão para furtar um celular.

A Polícia Militar encontrou documentos no interior do veículo e conseguiu identificar o motorista. No entanto, o nome dele não foi divulgado. Segundo a corporação, o condutor possui CNH e o veículo não está no nome dele. O dono do carro não apareceu no local e os ocupantes ainda não foram localizados.