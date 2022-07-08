Vídeo: carro invade restaurante em acidente em Colatina

Um carro invadiu um restaurante na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, as quatro pessoas que estavam no veículo fugiram do local após o acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente (veja acima).
Moradores contaram para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, que acordaram assustados com o barulho. Além do prejuízo causado pela batida, o restaurante foi furtado. No vídeo é possível ver uma pessoa de mochila entrando no local. Segundo os donos do estabelecimento, o suspeito aproveitou a confusão para furtar um celular.
A Polícia Militar encontrou documentos no interior do veículo e conseguiu identificar o motorista. No entanto, o nome dele não foi divulgado. Segundo a corporação, o condutor possui CNH e o veículo não está no nome dele. O dono do carro não apareceu no local e os ocupantes ainda não foram localizados.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o resgate, mas quando chegou os ocupantes do carro já haviam fugido. O carro foi removido e levado para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).