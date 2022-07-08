Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada pela polícia, morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (8) na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A vítima se envolveu na batida com uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as faixas 1, em ambos sentidos, estavam com desvio durante a manhã.
De acordo com a PRF, o acidente foi registrado por volta das 6h40, no km 359, no sentido Vitória. As causas da batida não foram explicadas, apenas que a colisão foi frontal entre uma carreta, Iveco Stralis, e a motocicleta, Honda CG.
Com o impacto, o corpo do motociclista ficou na pista e a moto chegou a pegar fogo. A perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). A PRF também esteve no local.