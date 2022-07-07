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Incêndio

Vídeo: carro pega fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Caminhão-pipa do município foi usado para combater as chamas nesta quinta-feira (7); Corpo de Bombeiros fez o rescaldo e informou que ninguém se feriu
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 jul 2022 às 18:32

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 18:32

Um carro pegou fogo na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Apesar do susto que as chamas causaram às pessoas que passavam pelo local, não houve feridos.
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo informações da corporação, o próprio dono do veículo ligou e avisou que o automóvel, um Fiat Strada, estava em chamas.
No local, a equipe constatou que um caminhão-pipa da prefeitura estava sendo usado para apagar o fogo. “O incêndio foi extinto por civis, e os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo. Não há registro de feridos e não houve solicitação de perícia”, informou o Corpo de Bombeiros.
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada pela reportagem de A Gazeta. No entanto, o assessor de imprensa disse que não tinha informações sobre o caso.

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