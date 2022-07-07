Vídeo: carro pega fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Um carro pegou fogo na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Apesar do susto que as chamas causaram às pessoas que passavam pelo local, não houve feridos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo informações da corporação, o próprio dono do veículo ligou e avisou que o automóvel, um Fiat Strada, estava em chamas.
No local, a equipe constatou que um caminhão-pipa da prefeitura estava sendo usado para apagar o fogo. “O incêndio foi extinto por civis, e os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo. Não há registro de feridos e não houve solicitação de perícia”, informou o Corpo de Bombeiros.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada pela reportagem de A Gazeta. No entanto, o assessor de imprensa disse que não tinha informações sobre o caso.