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Sul do ES

Vídeo mostra carro pegando fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Motorista disse aos Bombeiros que sentiu um forte cheiro de queimado enquanto dirigia e, após parar o carro, as chamas no veículo começaram, na tarde desta terça (14)

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 20:18

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 jun 2022 às 20:18
Um carro de uma empresa de saneamento ambiental pegou fogo na localidade de Alto Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, na tarde desta terça-feira (14), e informou que não há registro de vítimas.
Quando os militares chegaram ao local, observaram que as chamas já haviam tomado grande parte do veículo. A equipe extinguiu o fogo e realizou o trabalho de rescaldo para evitar a reignição. O motorista do carro disse que sentiu um forte cheiro de queimado enquanto dirigia e, quando parou, o automóvel começou a pegar fogo.
Responsável pelo veículo, a BRK Ambiental informou, em nota, que o funcionário da área comercial estava indo realizar o serviço de leitura dos hidrômetros por volta das 14h, quando o fato aconteceu, e disse que a causa do incidente será investigada. “A BRK afirma que o condutor do veículo está bem e que os danos foram apenas materiais”, comunicou.
Carro da BRK Ambiental fica em chamas em Cachoeiro de Itapemirim
As chamas do incêndio destruíram o carro da BRK Ambiental Crédito: Divulgação \ 3BBM

OUTRO INCÊNDIO EM VEÍCULO

Um caminhão pegou fogo no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, também na tarde desta terça-feira (14). Vídeos que circulam em redes sociais mostram que o veículo estava estacionado em um posto de combustíveis. O fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros e não houve registro de vítimas.

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