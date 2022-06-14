Vídeo mostra carro pegando fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Um carro de uma empresa de saneamento ambiental pegou fogo na localidade de Alto Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, na tarde desta terça-feira (14), e informou que não há registro de vítimas.
Quando os militares chegaram ao local, observaram que as chamas já haviam tomado grande parte do veículo. A equipe extinguiu o fogo e realizou o trabalho de rescaldo para evitar a reignição. O motorista do carro disse que sentiu um forte cheiro de queimado enquanto dirigia e, quando parou, o automóvel começou a pegar fogo.
Responsável pelo veículo, a BRK Ambiental informou, em nota, que o funcionário da área comercial estava indo realizar o serviço de leitura dos hidrômetros por volta das 14h, quando o fato aconteceu, e disse que a causa do incidente será investigada. “A BRK afirma que o condutor do veículo está bem e que os danos foram apenas materiais”, comunicou.
OUTRO INCÊNDIO EM VEÍCULO
Um caminhão pegou fogo no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, também na tarde desta terça-feira (14). Vídeos que circulam em redes sociais mostram que o veículo estava estacionado em um posto de combustíveis. O fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros e não houve registro de vítimas.