Vídeo mostra carro pegando fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Quando os militares chegaram ao local, observaram que as chamas já haviam tomado grande parte do veículo. A equipe extinguiu o fogo e realizou o trabalho de rescaldo para evitar a reignição. O motorista do carro disse que sentiu um forte cheiro de queimado enquanto dirigia e, quando parou, o automóvel começou a pegar fogo.

Responsável pelo veículo, a BRK Ambiental informou, em nota, que o funcionário da área comercial estava indo realizar o serviço de leitura dos hidrômetros por volta das 14h, quando o fato aconteceu, e disse que a causa do incidente será investigada. “A BRK afirma que o condutor do veículo está bem e que os danos foram apenas materiais”, comunicou.