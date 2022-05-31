Dois incêndios são registrados quase no mesmo horário em Cachoeiro

Dois incêndios em área de vegetação foram registrados em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , na tarde desta terça-feira (31). Eles ocorreram nos bairros Nossa Senhora da Glória e IBC e, apesar de as chamas se alastrarem, não houve vítimas e nem casas atingidas pelo fogo.

O 3º Batalhão de Bombeiros Militar atendeu ambas ocorrências. Segundo a corporação, o incêndio no bairro Nossa Senhora da Glória aconteceu perto da Safra e a solicitação foi feita por uma moradora preocupada com a mãe, que estava acamada.

Segundo os Bombeiros, a solicitante disse que o incêndio ocorrida próximo da casa dela e o vento estava espalhando o fogo para mais perto de onde ela mora. Uma equipe da corporação chegou ao local por volta de 13h, antes que as chamas atingissem residências da região.

Bombeiro realiza serviço de controle de chamas no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro Crédito: Divulgação | 3º BBM

Já no bairro IBC, a autônoma Cintia Andrade fez um vídeo mostrando como o local foi tomado por fumaça devido a um incêndio. Em entrevista à jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, ela contou que as chamas começaram por volta das 12h, bem perto dos galpões da Unidade Armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ventava bastante no momento, por isso, o fogo se espalhou muito rápido pelo mato seco.

Segundo a moradora, o fogo chegou muito perto das casas e os próprios moradores se mobilizaram para conter as chamas, usando mangueiras e água das casas. Quando os Bombeiros chegaram ao local, por volta das 16h30, o incêndio já estava controlado. A corporação fez vistoria da área atingida.

Corpo de Bombeiros fez vistoria de área atingida por incêndio no bairro IBC, em Cachoeiro Crédito: Cintia Andrade

A autônoma disse à reportagem que ruas e casas do bairro ficaram com muita fuligem em decorrência do incêndio. “Algumas pessoas precisaram sair de casa por causa da fumaça”, comentou Cintia Andrade.

O 3º BBM informou que, em relação ao incêndio no bairro IBC, foram realizadas cerca de 15 ligações acionando a equipe. Moradores relataram aos Bombeiros o incômodo com a quantidade de fumaça que atingiu as casas vizinhas.

A corporação explicou que, durante o incêndio na região, a equipe estava combatendo o fogo em vegetação que ameaçava uma residência no bairro Nossa Senhora da Glória. “Por volta das 16h20, após a conclusão da primeira ocorrência, a equipe se deslocou para atender a referida ocorrência no bairro IBC. Ainda havia pequenos focos de incêndio e a guarnição realizou o rescaldo no local”, relatou.

Uma grande quantidade de fumaça atingiu as casas no bairro IBC, devido o incêndio que atingiu uma vegetação Crédito: Cintia Andrade

Em ambas ocorrências, os Bombeiros informaram que ninguém ficou ferido e as chamas foram contidas. A corporação explicou que há a hipótese de que as causas dos incêndios possam ter relação com limpezas de lotes, visto que as pessoas costumam colocar fogo em determinado local, porém, o vento leva as faíscas e fica difícil controlar.

Demandada pela reportagem de A Gazeta para saber a quantidade total de profissionais responsáveis por atender ocorrências de incêndios em Cachoeiro, o Corpo de Bombeiros informou, em nota, que o 3º BBM "dispõe de um efetivo de seis militares por escala, com três veículos de combate a incêndio e uma ambulância de resgate à disposição".