Incêndio atinge vegetação em Cachoeiro e assusta moradores

Um incêndio atingiu uma vegetação no Morro das Andorinhas, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Apesar de o fogo ter começado no final da tarde de sexta-feira (20), e, segundo os bombeiros, ter sido controlado, moradores da região afirmaram que as chamas continuaram no sábado (21).

Segundo o Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM), a equipe dos bombeiros esteve duas vezes no local do incêndio na noite de sexta-feira (20). “Atuamos nas frentes próximas das residências e eliminamos o risco de se propagar para as casas”, pronunciou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros comunicou que a ocorrência de sexta ocorreu por volta das 17h40. De acordo com eles, o incêndio não deixou pessoas feridas nem residências afetadas, e se tratava de fogo em mata não nativa.

Além disso, informou que o fogo foi controlado. “Durante toda a noite os focos próximos a residências foram sendo extintos e, apenas em local onde a equipe teria difícil acesso, foi feito o monitoramento das chamas durante a madrugada, sendo que pela manhã o fogo havia sido extinto”, disse os bombeiros.

PREOCUPAÇÃO

Moradores da região relataram que a proporção do fogo foi tão grande que era possível ver o incêndio de outros bairros, além de São Francisco de Assis, como em Novo Parque, Guandú, Jardim América e IBC.

Área queimada no bairro Jardim América, na tarde de sábado (21) Crédito: José Luiz Coelho Santos

O fotógrafo Edgard Baião, que mora no bairro Guandú, disse que incêndios são recorrentes no Morro das Andorinhas e preocupam os moradores. “Ninguém consegue entender por que acontece. E distribui fuligem para a cidade inteira, causando transtornos para todo mundo”, falou.

Além disso, prejudica pessoas que têm doenças respiratórias, como é o caso do encarregado de obras Marcos de Almeida. “Eu tenho rinite alérgica e a fumaça incomoda muito. Dentro de casa eu já consigo sentir o cheiro”, disse o morador do bairro Novo Parque.

OUTROS BAIRROS ATINGIDOS

Já a cabeleireira Simone Pereira contou que, embora o fogo tenha sido apagado pelos bombeiros na sexta-feira (20), as chamas retornaram no sábado (21). Segundo ela, os bombeiros voltaram após muita persistência da população, mas o incêndio queimou toda a área verde do bairro Jardim América e atingiu o IBC.

Veja como ficou a área queimada no bairro Jardim América após o incêndio

Em desabafo, ela falou que o cheiro da fumaça é insuportável e pede ajuda. “Passamos a noite sufocados de tanto cheiro de fumaça. Apagou porque queimou tudo e moradores apagaram. Esses incêndios acontecem toda vez e nada é feito. Só estamos implorando ajuda por um bairro melhor”, desabafou.

A fumaça das chamas no bairro Jardim América atrapalhou moradores que vivem nas proximidades do local do incêndio Crédito: Simone Pereira

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros comunicou que foi acionado para atender um novo incêndio em vegetação, por volta das 12h, no bairro São Francisco de Assis. “As chamas estavam altas e próximas a um condomínio, sendo que os militares executaram uma linha de combate e conseguiram extinguir o fogo no local, sem que nenhuma edificação fosse atingida”, informou, em nota.