Incêndio atinge vegetação em Cachoeiro e assusta moradores

Um incêndio atingiu uma vegetação no Morro das Andorinhas, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Apesar de o fogo ter começado no final da tarde de sexta-feira (20), e, segundo os bombeiros, ter sido controlado, moradores da região afirmaram que as chamas continuaram no sábado (21).
Segundo o Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM), a equipe dos bombeiros esteve duas vezes no local do incêndio na noite de sexta-feira (20). “Atuamos nas frentes próximas das residências e eliminamos o risco de se propagar para as casas”, pronunciou.
Em nota, o Corpo de Bombeiros comunicou que a ocorrência de sexta ocorreu por volta das 17h40. De acordo com eles, o incêndio não deixou pessoas feridas nem residências afetadas, e se tratava de fogo em mata não nativa.
Além disso, informou que o fogo foi controlado. “Durante toda a noite os focos próximos a residências foram sendo extintos e, apenas em local onde a equipe teria difícil acesso, foi feito o monitoramento das chamas durante a madrugada, sendo que pela manhã o fogo havia sido extinto”, disse os bombeiros.
PREOCUPAÇÃO
Moradores da região relataram que a proporção do fogo foi tão grande que era possível ver o incêndio de outros bairros, além de São Francisco de Assis, como em Novo Parque, Guandú, Jardim América e IBC.
O fotógrafo Edgard Baião, que mora no bairro Guandú, disse que incêndios são recorrentes no Morro das Andorinhas e preocupam os moradores. “Ninguém consegue entender por que acontece. E distribui fuligem para a cidade inteira, causando transtornos para todo mundo”, falou.
Além disso, prejudica pessoas que têm doenças respiratórias, como é o caso do encarregado de obras Marcos de Almeida. “Eu tenho rinite alérgica e a fumaça incomoda muito. Dentro de casa eu já consigo sentir o cheiro”, disse o morador do bairro Novo Parque.
OUTROS BAIRROS ATINGIDOS
Já a cabeleireira Simone Pereira contou que, embora o fogo tenha sido apagado pelos bombeiros na sexta-feira (20), as chamas retornaram no sábado (21). Segundo ela, os bombeiros voltaram após muita persistência da população, mas o incêndio queimou toda a área verde do bairro Jardim América e atingiu o IBC.
Veja como ficou a área queimada no bairro Jardim América após o incêndio
Em desabafo, ela falou que o cheiro da fumaça é insuportável e pede ajuda. “Passamos a noite sufocados de tanto cheiro de fumaça. Apagou porque queimou tudo e moradores apagaram. Esses incêndios acontecem toda vez e nada é feito. Só estamos implorando ajuda por um bairro melhor”, desabafou.
O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros comunicou que foi acionado para atender um novo incêndio em vegetação, por volta das 12h, no bairro São Francisco de Assis. “As chamas estavam altas e próximas a um condomínio, sendo que os militares executaram uma linha de combate e conseguiram extinguir o fogo no local, sem que nenhuma edificação fosse atingida”, informou, em nota.
No mais, disse que “só investiga causas de incêndio mediante solicitação de perícia, ou se as chamas atingirem área de preservação, o que não é o caso”. E orienta à população a denunciar, caso presencie ato de incêndio criminoso, via Ciodes 190.