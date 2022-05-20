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Destruição

Incêndio atinge 45 mil m² de vegetação perto de condomínio de luxo em Guarapari

O incêndio teve início ainda no final da tarde de quinta (19) e durou até a madrugada desta sexta (20), sendo combatido por equipes do Corpo de Bombeiros

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 12:20

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 mai 2022 às 12:20
Incêndio atingiu cerca de 45 mil m² de vegetação em área de condomínio de luxo em Guarapari
Incêndio atingiu cerca de 45 mil m² de vegetação em área de condomínio de luxo em Guarapari Crédito: Leitor de A Gazeta
Um incêndio atingiu uma área de vegetação próximo a um condomínio de luxo que ainda está em construção na Praia do Boião, em Guarapari, durante a noite de quinta (19) e a madrugada desta sexta-feira (20). Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu cerca de 45 mil m² de vegetação não nativa. A área é equivalente a mais de cinco campos de futebol.
A corporação explicou que foi acionada por volta das 17h15 de quinta-feira para uma ocorrência de incêndio em vegetação. Conforme os Bombeiros, uma equipe foi até o local e observou que o fogo atingia uma grande área do condomínio. O combate às chamas foi iniciado com caminhão e abafadores.
Por conta da intensidade das chamas, segundo o Corpo de Bombeiros, também tiveram de ser utilizados dois caminhões pipa e uma máquina patrol, que serviu para fazer aceiros em meio ao mato que queimava.
O fogo foi extinto no final da noite, mas os Bombeiros foram novamente acionados por volta das 4h30 por pessoas que disseram que as chamam tinham reiniciado em outra área, no mesmo terreno, em vegetação alta.
Os militares foram até o local mais uma vez e fizeram o combate. O engenheiro da obra do condomínio, que acompanhou o trabalho dos Bombeiros, foi quem relatou que a área atingida foi de cerca de 45 mil metros quadrados.
Incêndio atinge 45 mil metros quadrados de vegetação perto de condomínio de luxo em Guarapari

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